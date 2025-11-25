Absent face à Nancy, après son retour de sélection, Lucas Stassin a fait son retour sur la pelouse de l’Etrat ce mardi, lors de la 1ʳᵉ séance de la semaine stéphanoise.

Eirik Horneland avait dû composer sans 9 de métier ce samedi face à Nancy lors de la 15ᵉ journée de Ligue 2. Privé de Joshua Duffus, sorti blessé à Troyes, le norvégien a dû faire sans Lucas Stassin. Relégué sur le banc depuis plusieurs rencontres, le belge est revenu de sélection en se plaignant du mollet. L’ASSE a donc dû se passer de ses 2 buteurs lors de son succès face aux lorrains.

Ce mardi, les joueurs stéphanois retrouvaient le Centre Sportif Robert Herbin. Après un lundi de repos, l’ASSE se lance dans la préparation de son prochain rendez-vous. Les Verts vont accueillir Ecotay Moingt, club de R3 ce samedi soir dans le Chaudron. À l’approche de ce match 100% ligérien, qui comptera pour le 8ᵉ tour de la Coupe de France, Eirik Horneland a pu retrouver Lucas Stassin. Absent face à Nancy, l’ancien joueur d’Anderlecht a réintégré le groupe ce mardi.

Stassin présent face à Ecotay Moingt ?

Ce retour peut laisser penser à un retour dans le groupe de Lucas Stassin face au club basé aux alentours de Montbrison. Le belge devrait être apte à pouvoir rejouer dès ce week-end. Eirik Horneland aura donc 1 choix supplémentaire pour composer son onze face à l’USEM. Le Norvégien pourrait aussi profiter de la rencontre pour faire tourner son effectif et ainsi donner du temps de jeu à des joueurs qui jouent peu cette saison.

L’entraîneur de l’ASSE aura l’occasion d’en dire plus d’ici jeudi, lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Les stéphanois devraient en tout cas pouvoir compter sur Lucas Stassin pour la fin de la phase aller en Ligue 2.

Touché au mollet et forfait face à Nancy, Lucas Stassin était de retour à l’entraînement avec l’ASSE ce mardi.