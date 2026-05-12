La victoire contre Amiens n’a pas suffi à masquer la frustration. Troisième de Ligue 2 malgré le plus gros budget du championnat, l’ASSE devra encore passer par les barrages pour tenter de retrouver la Ligue 1. Un scénario qui rappelle forcément le printemps 2024 et qui laisse un goût amer autour du club. Clément Grèzes, voix régulière des matchs des Verts sur beIN Sports cette saison avec Robert Malm, a livré une analyse lucide de l’exercice stéphanois pour Bien Ici Saint-Étienne.

Le journaliste ne contourne pas le sujet. Pour lui, la saison stéphanoise ne peut pas être considérée autrement qu’une déception au regard des ambitions affichées dès l’été dernier.

"C'est difficile de ne pas comprendre l'amertume des supporters dans la mesure où la saison a commencé avec énormément d'espoir. Ça ne peut pas ne pas être un échec. C'est vécu comme tel et ça ne peut pas ne pas être vécu comme ça par toutes les composantes du club."

Le constat rejoint celui d’une grande partie du public stéphanois. Avec un effectif renforcé, un budget largement supérieur à celui de ses concurrents directs et plusieurs recrues attendues comme des joueurs capables de faire basculer la saison, l’ASSE devait logiquement viser la montée directe.

Un effectif construit pour dominer la Ligue 2

Clément Grèzes insiste aussi sur l’écart entre les attentes de départ et ce que l’équipe a réellement produit sur le terrain.

"Avec un budget colossal à l'échelle du championnat, avec des recrues dont on parlait beaucoup… La vérité c'est que de tout ça, on n'a pas vu grand-chose."

La formule résume parfaitement le sentiment laissé par cette saison régulière. Par séquences, les Verts ont affiché un vrai potentiel offensif. Certains joueurs comme Davitashvili, Stassin ou Cardona ont porté l’équipe pendant plusieurs semaines. Mais collectivement, l’ASSE n’a jamais totalement maîtrisé son championnat.

Les trois défaites consécutives contre Bastia, Troyes puis Rodez ont notamment laissé des traces importantes dans la lutte pour la montée directe. Au pire moment de la saison, l’équipe de Philippe Montanier a perdu sa solidité et sa maîtrise émotionnelle.

Les barrages pour sauver la saison de l'ASSE

Pour autant, tout reste encore ouvert. L’ASSE disputera vendredi le play-off 2 à Geoffroy-Guichard face au vainqueur de Red Star-Rodez. Une victoire permettrait ensuite de retrouver le barrage d’accession contre le 16e de Ligue 1. Le scénario rappelle fortement celui vécu il y a deux ans. À l’époque déjà, les Verts avaient dû passer par une phase finale pour tenter de retrouver l’élite.

Cette fois encore, la pression sera immense autour d’un club qui n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Cette fois encore, Clément Grèzes et Robert Malm, l'une des meilleures doublettes de commentateurs en France, seront présents. En espérant qu'ils portent chance aux hommes de Montanier comme ce fut le cas avec ceux de Dall'Oglio...