Ce mardi 27 mai marquait le début des auditions devant la DNCG pour les clubs professionnels français. Attendu comme le coup d’envoi d’un été potentiellement houleux sur le plan financier, ce premier passage a finalement accouché d’une journée sans sanction. Une entrée en matière apaisée… mais pas forcément représentative des semaines à venir.

Alors que de nombreux observateurs redoutent un été brûlant pour les finances du football professionnel, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG) a débuté ses auditions ce mardi avec plusieurs clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National. Verdict : aucune mesure coercitive n’a été prise, signe que les premiers dossiers présentés étaient solides.

En Ligue 1, l’AJ Auxerre, maintenue après son retour en Ligue 1, et le Paris Saint-Germain, poids lourd du championnat, sont passés sans encombres. Aucune remarque, aucun encadrement, aucune sanction : le feu vert est complet pour entamer leur mercato estival.

Même constat en Ligue 2 BKT pour l’ESTAC Troyes, le Grenoble Foot 38, le Red Star FC et l’Amiens SC, tous auditionnés lors de cette première session. Là encore, la DNCG n’a pris aucune mesure restrictive, ce qui leur permettra de planifier la saison 2025-2026 dans un cadre budgétaire stable.

National 1 : statu quo pour deux clubs, encadrement pour Concarneau

En National 1, la DNCG a également validé sans contrainte la situation du Dijon FCO et de l’US Quevilly-Rouen Métropole, sous réserve de la confirmation du maintien de leur statut professionnel par le Comité Exécutif de la FFF. Ce point reste technique, mais crucial, dans un contexte où la réforme des statuts du National 1 reste au cœur des débats.

En revanche, l’US Concarneau a été soumise à un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation, sous la même réserve statutaire. Une décision prudente, mais qui souligne une situation plus fragile pour le club breton, relégué sportivement.

DNCG : Le calme avant la tempête ?

Ces premières annonces ne doivent toutefois pas masquer l’orage qui pourrait couver. De nombreux clubs aux finances instables – ou sujets à des mouvements capitalistiques complexes – n’ont pas encore été entendus. La DNCG a déjà promis une posture ferme, notamment via son président Jean-Marc Mickeler, qui avait récemment averti : “Les clubs doivent anticiper la baisse des revenus télé. La tolérance est terminée.”

Pour l’AS Saint-Étienne, dont le passage est encore à venir, cette première journée sans sanction est plutôt rassurante… mais ne constitue pas un blanc-seing. Le club forézien, relégué en Ligue 2, devra lui aussi convaincre avec un budget réaliste et un projet aligné avec ses nouvelles ambitions. Toutefois, pas de quoi trembler pour les dirigeants stéphanois qui sont bien partis pour se donner les moyens de leurs ambitions...