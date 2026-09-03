L'ASSE a pris le wagon de tête sans attendre. Toujours invaincus après quatre journées, les Stéphanois trônent en tête du championnat. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Quatre victoires, 13 buts marqués et seulement 3 encaissés. La bande à Ian Cathro impose d'emblée son diktat. Si, face à Dijon, les Verts ont un temps douté, ils ont su trouver les ressources pour renverser la vapeur.

En ce début de saison, la locomotive stéphanoise tourne à plein régime et semble inarrêtable. Un début de parcours parfait qui confirme les ambitions stéphanoises.

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Un premier vrai crash test pour l'ASSE

Une dynamique en faveur des Verts

Pas question de trembler pour autant. Saint-Etienne compte déjà quatre points d'avance sur son premier poursuivant, Reims (8 points), en réalisant un sans faute. Encore face à Dijon, l'ASSE a fait sauter le verrou dans les derniers instants.

"Je pense quand même que nous avons les moyens de les mettre en difficulté, estime Clément, rédacteur pour Peuple Vert. Montpellier ne me fait pas peur non plus. Je ne les trouve pas impressionnants, ni très talentueux, tout simplement."

Troisièmes, les Montpelliérains peinent à convaincre. S'ils restent solides, les Héraultais n'affichent que des victoires étriquées, jamais par plus d'un but d'écart, et restent sur un nul très poussif contre Boulogne (0-0) le week-end dernier.

Une artillerie lourde pour faire sauter Montpellier

Pour aborder ce choc aux parfums de Ligue 1, Ian Cathro pourra s'appuyer sur un effectif XXL. Élément clé de cette montée en puissance, le retour espéré de Jakob Breum. "Etant donné qu'il était incertain à Dijon, et non pas forfait d'office, on peut penser légitimement qu'il retrouve sa place dans le groupe", estime Clément.

Associé à Zuriko Davitashvili, le Danois pourrait alimenter l'attaque stéphanoise. "Pour moi, Cathro sort Boakye. L'entraîneur ne sortira pas Davitashvili. (...) Je le vois bien partir avec Breum en demi-espace gauche et Davitashvili en demi-espace droit. (...) J'aime vraiment cette idée d'avoir deux ailiers intérieurs et deux attaquants de profondeur."

Un apport tactique certain, mais aussi physique et mental. Car pour faire la différence dans les moments clés, Saint-Étienne pourra compter sur le retour des Kops. "Cela peut jouer quand il s'agit d'aller chercher les 5, 7 ou 8 % qui manquent au niveau physique", rappelle Joss.

L'ASSE aura tout le supplément d'âme nécessaire pour faire plier Montpellier.

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