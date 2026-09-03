L’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce samedi à 20 heures pour la réception de Montpellier. Après quatre victoires en quatre journées, Ian Cathro doit désormais composer avec un effectif remodelé par la fin du mercato. Plusieurs retours se dessinent, une incertitude demeure et le départ de Lucas Stassin modifie les possibilités offensives. À vous de choisir les onze Stéphanois qui doivent débuter face au MHSC.

Les Verts abordent cette cinquième journée avec douze points sur douze. Le dernier succès, acquis à Dijon (2-3), a toutefois offert un scénario différent des trois premières rencontres. Menée 2-1, l’ASSE a trouvé les ressources pour renverser le DFCO grâce à Thierno Ballo puis Augustine Boakye. Montpellier arrive dans le Forez avec quatre points de retard sur le leader. Une victoire permettrait donc aux Stéphanois de creuser un premier écart sur les Héraultais. Le rendez-vous aura également une saveur particulière : les deux Kops doivent retrouver Geoffroy-Guichard et le club se rapproche du "guichets fermés". Le secteur visiteurs a même été ouvert aux Stéphanois après l’interdiction de déplacement des supporters montpelliérains.

ASSE-Montpellier : plusieurs retours possibles pour Cathro

La principale nouveauté concerne l’infirmerie. Ian Cathro a annoncé ce jeudi que Chico Lamba, João Ferreira et Mahmoud Jaber étaient candidats à une présence dans le groupe. Ferreira avait repris l’entraînement collectif avant le déplacement à Dijon, tandis que Lamba et Jaber poursuivaient leur retour progressif. Leur situation ouvre plusieurs possibilités au technicien écossais, notamment dans le secteur défensif et au milieu.

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Une incertitude subsiste en revanche autour de Jakob Breum. Touché musculairement contre Grenoble et forfait à Dijon, le Danois reste surveillé quotidiennement. Ian Cathro n’a pas assuré sa présence samedi. Paul Eymard a, lui, repris les séances collectives, mais son retour à la compétition demande encore du temps.

Ces nouvelles peuvent peser dans vos choix. Kévin Pedro, Julien Le Cardinal, Mickaël Naïr et Maxime Bernauer ont débuté à Dijon. Le possible retour de João Ferreira offre une solution supplémentaire sur le côté droit, tandis que Chico Lamba pourrait augmenter la concurrence dans l’axe... sans toutefois la bousculer !

Un onze à reconstruire sans Lucas Stassin

Le changement le plus important intervient devant. Lucas Stassin a quitté l’ASSE mardi soir. L’attaquant belge a prolongé son contrat jusqu’en 2029 avant de rejoindre le Séville FC sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Aucun numéro 9 n’est arrivé pour le remplacer avant la fermeture du mercato.

Ian Cathro conserve néanmoins plusieurs solutions. Irvin Cardona et Thierno Ballo ont démarré la saison avec une redoutable efficacité. Cardona a déjà trouvé le chemin des filets à quatre reprises en championnat, tandis que Ballo reste sur un doublé à Dijon. Augustine Boakye a également marqué le but de la victoire en Bourgogne. Zuriko Davitashvili, passeur décisif sur cette action, reste une autre option pour occuper les positions offensives. Le cas Breum pourrait toutefois réduire les possibilités de rotation.

Au milieu, Áron Csongvai et Tamar Svetlin ont installé leur association au cours des premières journées. Le retour possible de Mahmoud Jaber pourrait rebattre les cartes et offrir un choix supplémentaire à Ian Cathro.

ASSE-Montpellier : à vous de composer votre onze

Gardien, défense, milieu, attaque, système de jeu : c’est désormais à vous de trancher. Faut-il conserver l’équipe qui a renversé Dijon ? João Ferreira doit-il retrouver immédiatement une place s’il est disponible ? Mahmoud Jaber peut-il déjà prétendre au onze ?

Composez votre équipe pour ASSE-Montpellier à l’aide du module ci-dessous avant samedi 10h. Les résultats permettront de dégager le onze privilégié par les supporters avant le coup d’envoi.