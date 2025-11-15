À l’approche de la rencontre de coupe de France face à Quetigny (R2), ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne (ASSE) s’apprête à se déplacer à Dijon pour lancer son aventure. Avant de découvrir une nouvelle compétition, Eirik Horneland a abordé ce match du 7ᵉ tour de la Coupe de France. Il est revenu sur la prestation face à l'ESTAC. Pedro a marqué des points.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “L'ESTAC ? C'était un très gros match pour nous, parce que si nous avions perdu ce match, nous nous serions mis dans une position très difficile."

L'ASSE dans une position correcte

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Avec notre victoire, on est seulement à deux points derrière cette équipe. Ce n'était pas sur le terrain une top prestation. Mais on a réussi à marquer ces trois buts sur la première période. J'aurais aimé que qu'on attaque la seconde de la même manière. On n'a pas été loin de le faire avec cette opportunité pour Joshua Duffus d'inscrire le quatrième but, mais ensuite, on a été un peu plus fragile.

On est toujours à la recherche de cette constance sur nos prestations. J'espère qu'on arrivera à se défaire de cette fragilité, de cette timidité, c'est ce sur quoi on travaille. Mais pour revenir à votre question sur le classement, évidemment, c'était un match important et aujourd'hui, on est dans une position correcte."

La constance, l'obsession d'Eirik Horneland

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Notre travail, c'est d'arriver à trouver un peu plus de constance. Sur les cinq équipes du haut de tableau, on se rend compte qu'on a été capable de marquer 15 buts. Il nous reste encore beaucoup de travail à fournir sur ce thème de la constance."

Cette quête de constance commencera dès ce samedi soir. Certes, l'équipe sera largement remaniée, mais les cadres devront jouer leur rôles pour éviter une mauvaise surprise qui replongerait l'ASSE aussitôt dans une crise de résultats.

Source : Conférence de presse