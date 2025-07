Avant de confier les clés de leur projet à Eirik Horneland, les dirigeants de l’ASSE ont étudié plusieurs profils pour succéder à Olivier Dall’Oglio. Parmi eux, celui de Gabriel Heinze, l’ex-international argentin désormais adjoint d’Arteta à Arsenal.

L’actualité du football anglais vient de rappeler un épisode passé sous les radars du grand public. L’annonce de l’arrivée de Gabriel Heinze comme adjoint de Mikel Arteta à Arsenal a remis en lumière un technicien dont le nom a circulé du côté de Saint-Étienne ces derniers mois. Selon les informations de L'Équipe, le profil du coach argentin a été proposé à l’ASSE.

Heinze proposé à l'ASSE

En quête d’un nouveau souffle pour relancer un projet en souffrance, les dirigeants stéphanois ont exploré différentes pistes. L’option Heinze n’a pas été écartée d’emblée : sa rigueur, son passé de joueur en Ligue 1 (au PSG et à l’OM), et sa capacité à faire émerger des jeunes talents avaient de quoi séduire un club désireux de reconstruire durablement. Son influence “bielsiste”, son exigence tactique et son attachement au développement individuel résonnaient positivement dans l’environnement stéphanois.

Mais des doutes subsistaient. Son parcours mitigé sur les bancs d’Atlanta United ou des Newell’s Old Boys, ainsi que son caractère jugé parfois difficile à canaliser, ont finalement freiné le processusà Saint-Etienne comme ailleurs. Le souvenir de son clash avec Josef Martinez en MLS, ou de ses exigences pointues au quotidien, a pu refroidir les différentes directions sportives (Lens, Reims, ASSE).

Eirik Horneland, un pari assumé et confirmé

Le choix s’est porté sur Eirik Horneland, ancien entraîneur de Brann Bergen, pour relancer un groupe alors en perte de repères. Si l’arrivée de Horneland a suscité une certaine surprise à son officialisation, les dirigeants stéphanois ont clairement affiché leur confiance en lui. Une confiance maintenue, malgré la relégation en Ligue 2 actée en fin de saison. Le Norvégien a été confirmé pour l’exercice 2025/2026, preuve que le club souhaite inscrire son projet dans la stabilité et le temps long.

L’objectif désormais : capitaliser sur les mois de travail déjà effectués pour viser une remontée immédiate, tout en conservant une base solide autour des jeunes joueurs du centre de formation. Un chantier dans lequel Gabriel Heinze aurait sans doute pu s’inscrire, lui qui a lancé Thiago Almada, Nicolas Dominguez ou Matias Vargas lorsqu’il officiait à Vélez Sarsfield.

Heinze retrouve le terrain… à Arsenal

Finalement, c’est à Arsenal que Gabriel Heinze va relancer sa carrière européenne, en acceptant de devenir l’adjoint de son ami Mikel Arteta. Un rôle plus en retrait, mais taillé pour son tempérament. À Londres, il animera les séances d’entraînement et supervisera le développement individuel des joueurs.

Pour Heinze, ce retour en Europe, loin des responsabilités d’un poste de numéro 1, est aussi une manière de prendre du recul, dans un environnement plus stable, plus structuré. Et pourquoi pas, à moyen terme, revenir sur le devant de la scène avec un CV renforcé.

Saint-Étienne, de son côté, avance avec Eirik Horneland, convaincu d’avoir fait le bon choix. L’histoire retiendra peut-être que les chemins de l’ASSE et de Gabriel Heinze auraient pu se croiser. Mais le destin et les dirigeants stéphanois en ont décidé autrement.

