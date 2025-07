L’ASSE féminine poursuit son mercato ambitieux avec l’arrivée de Deborah Bien‑Aimé. Il s'agit déjà de la neuvième recrue du mercato estival. L'équipe coaché par Sébastien Joseph se montre ambitieuse cette saison.

L’AS Saint-Étienne continue de remodeler son effectif pour la saison 2025-2026 en officialisant l’arrivée de Deborah Bien‑Aimé. Une jeune milieu de terrain internationale haïtienne promise à un bel avenir. Cette signature s’inscrit dans la dynamique d’un mercato particulièrement actif. Celui-ci est à la hauteur des ambitions du club après une saison 2024-2025 éprouvante conclue par un maintien arraché de justesse.

Un effectif largement renouvelé

À l’issue de l’exercice précédent, l’ASSE a opéré une large revue d’effectif. Plusieurs cadres ont quitté le club. La gardienne Maryne Gignoux a pris sa retraite, Cindy Caputo a rejoint Fleury, Sarah Stratigakis est retournée au Canada. De plus, l’ancienne capitaine Solène Champagnac et Fiona Bogi ont pris la direction de Toulouse.

Pour impulser un nouveau cycle, la direction du club a confié les commandes à Sébastien Joseph. L'ancien entraîneur du DFCO, a lancé un vaste chantier de reconstruction. Plusieurs recrues ont déjà rejoint le Forez. Alice Pinguet dans les buts, Welma Fon et Sofie Hornemann pour l’attaque, Laura Hermann, Rachel Corboz et Aleksandra Gajić au milieu, et tout récemment Kédie Johnson et Héloïse Mansuy venues solidifier le secteur défensif.

Deborah Bien‑Aimé, neuvième recrue de l'été à l’ASSE

Après Kédie Johnson, c’est Deborah Bien‑Aimé qui rejoint les Vertes. Âgée de 21 ans, cette milieu de terrain internationale haïtienne arrive en provenance du Fort Lauderdale United Academy FC, aux États-Unis. Elle devient la neuvième recrue estivale du club.

Formée dès son plus jeune âge en Floride, Deborah Bien‑Aimé est passée par le Plantation FC, Sunrise Prime, puis la Florida International University. Là-bas, elle s’est affirmée comme un élément clé de l’équipe universitaire. En 2024-2025, elle dispute plus de 1600 minutes avec les Panthers. Elle participe activement au doublé Saison régulière – Phase finale en Conference USA (CUSA). Elle décroche une place dans la prestigieuse All-CUSA First Team.

En mai 2025, elle rejoint le Fort Lauderdale United Academy FC en USL W League, avant de poser ses valises à Saint-Étienne cet été. Déjà sélectionnée en équipe nationale haïtienne, où elle côtoie Amandine Pierre-Louis, elle arrive dans le Forez avec une solide expérience universitaire et internationale.

Deborah Bien‑Aimé : "Je suis extrêmement fière de faire mes premiers pas sous les couleurs stéphanoises. J'ai hâte de découvrir mes nouvelles coéquipières et mon nouveau staff afin de bien m'intégrer avant le lancement de cette nouvelle saison !"

Sébastien Joseph, entraîneur de l’ASSE : "Deborah est une jeune joueuse, l'un des meilleurs potentiels de la sélection haïtienne. Elle peut évoluer à plusieurs postes, mais c'est au milieu de terrain qu'elle peut nous amener beaucoup de puissance, sa capacité à récupérer des ballons et à animer toute la relance. Son vécu international devrait lui permettre de vite s'adapter !"

🆕 Deborah Bien-Aimé. 21 ans. Milieu de terrain. 🇭🇹 pic.twitter.com/muajGEBDl5 — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) July 22, 2025