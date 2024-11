L'ASSE recevra Montpellier samedi prochain. Le président Laurent Nicollin s'est exprimé dans le Super Moscato Show sur RMC. Il commente une actualité compliquée en Ligue 1.

Laurent Nicollin (Président du MHSC) : "On est frustré, car on ne peut pas dire qu'on aborde bien les 50 ans du club en étant dernier de Ligue 1. Cet anniversaire sera un grand moment. Ceci va permettre de fédérer. On vient du monde des poubelles. On connaît les valeurs du travail et de partage à Montpellier. On sait se lever tôt. Mon père a toujours appuyé sur ces valeurs. Nous sommes le seul club français où la seule et même famille qui gère. Il n'y a que la Juventus qui nous est semblable sur ce point. Ce n'est pas pour ça que c'est bien. Mais c'est notre histoire et notre culture. On essaye de porter nos couleurs de la meilleure des façons possibles. On veut s'accrocher le plus longtemps possible pour faire front avec notre état d'esprit."

Montpellier galère en Ligue 1

Laurent Nicollin (Président du MHSC) : "Des fois la situation fait qu'il est plus simple de changer un entraîneur que plusieurs joueurs. Je n'ai pas remercié Michel Der Zakarian avec joie. Mais des fois, il vaut mieux se couper le bras que la tête. La satisfaction, je l'aurais quand nous serons quatorzièmes de Ligue 1 et que nous aurons sorti la tête de l'eau. Pour l'instant, la situation n'est pas facile. Nous nous accrochons, mais il y aura des meilleurs jours. [...] Si on veut se maintenir, il nous faut un nouvel outil. Un nouveau stade nous permettrait d'accueillir nos supporters avec beaucoup plus de confort qu'aujourd'hui. Lille, Lyon et Nice ont changé de Stade, il ne fait pas être obtus."

Le football français amené à se révolutionner ?

Laurent Nicollin (Président du MHSC) : "La situation du football français ? Il y a beaucoup de chose qui pourrait nous rendre plus visibles. Je pense que la Ligue 1 est regardé puisqu'il y a beaucoup d'IPTV. Ce qui prouve que les gens regardent. Il faut que l'Etat lutte contre ce fléau et nous verrons si BeIN et DAZN auront plus d'abonnés. C'est toujours le risque lorsque tu pars sur une chaîne privée d'être moins vu. N'étant plus sur Canal + c'est certain que la Ligue 1 perd en visibilité. Il y a des gens plus intelligents que moi qui réfléchissent sur le sujet. Ils ont dû étudier la question.

L'avenir de DAZN ? S'il n'y a pas suffisamment d'abonnés, il faudra réfléchir pour voir comment on peut ramener la Ligue 1 chez les gens. Que la Ligue crée sa propre chaîne pour téléviser le football français. Ou sur Canal. Ce seront des choses qu'on va devoir discuter dans les mois à venir. Il faut réfléchir à une autre manière de produire le football. Mais il y a certainement plus de passionnés de foot en Italie, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne qu'en France. On connait ce delta. Il faudra réfléchir pour voir si on doit mettre un nouveau système en place si DAZN n'a pas le nombre d'abonnés nécessaire en décembre 2025."