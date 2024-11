Si l'ASSE est à la peine cette saison en Ligue 1, un autre concurrent traverse une période compliquée. Jérome Alonzo vise le portier havrais, Arthur Desmas, dans les colonnes de L'Équipe. Extraits.

L'ASSE disputera un match très important pour la course au maintien. Les Verts recevront Montpellier ce samedi soir (19 h 00). La journée 12 de Ligue 1 pourrait bien être un virage dans la saison. Auxerre reçoit Angers. Brest se rend à Monaco. Et Nantes recevra Le Havre. Les normands sont à la peine en ce début de saison. Après un bon démarrage, le HAC n'avance plus. Avec 23 buts encaissés, Le Havre ne peut plus s'appuyer sur l'une de ses forces : sa défense. Problème, les normands ne marquent pas. Personne ne fait pire en la matière avec seulement 8 buts inscrits en 11 matchs. Selon l'ancien portier de l'ASSE, Jérôme ALonzo, Arthur Desmas a sa part de responsabilité dans la défaillance de son équipe.

Un problème dans les buts du Havre ?

Jérôme Alonzo sur Arthur Desmas : « En ce moment, Arthur est pour moi désuni dans certaines prises de décisions. Cela se voit dans son timing sur les sorties ou même parfois sur le jeu de jambes. Il fait 1,96 m, mais actuellement il fait petit. Vu son gabarit, Arthur devrait imposer quelque chose, mais il subit. »

Trop peu pour la Ligue 1

Jérôme Alonzo sur Arthur Desmas : « Quand le gardien de l'avant-dernier de L1 ne fait pas assez d'arrêts, tôt ou tard, avant le coach, c'est lui qui sautera. C'est la règle absolue. Le Havre n'a pas le temps d'avoir une telle patience avec son gardien. Mais si tu le sors maintenant, peut-être que tu le tues. »