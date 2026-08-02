L'ASSE a parfaitement lancé son week-end à Carisport. Le groupe formation dirigé par Frédéric Dugand dispute actuellement un tournoi de préparation face à plusieurs centres de formation français. Après deux matchs nuls encourageants, les jeunes Verts ont signé une victoire de prestige face à l'OL.

Le tournoi de Carisport permet aux différentes équipes de se jauger avant le début de la saison. Les Stéphanois ont entamé leur week-end samedi avec deux rencontres disputées face au Havre puis à Strasbourg.

Les deux confrontations se sont soldées sur un score identique (0-0). Malgré l'absence de but, les Verts ont affiché de la solidité et une certaine rigueur défensive face à deux adversaires réputés pour la qualité de leur formation.

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Ces premiers résultats ont permis au groupe de Frédéric Dugand de prendre ses marques tout en accumulant un temps de jeu précieux dans un contexte particulièrement relevé.

L'ASSE remporte le derby face à l'OL

Ce dimanche matin, à 9 h 30, les jeunes Stéphanois avaient rendez-vous avec leur rival lyonnais. Une opposition toujours particulière, même lorsqu'il s'agit d'un tournoi de préparation.

Au terme d'une rencontre disputée, l'ASSE s'est imposée sur le score de 1-0. L'unique but de la partie a été inscrit par Kissoum (portrait ici), auteur d'une réalisation décisive qui a permis aux Verts de prendre l'avantage.

Au-delà du résultat, cette victoire constitue un signal positif pour l'ensemble du groupe. Battre l'Olympique lyonnais reste toujours une satisfaction pour les Stéphanois, d'autant plus dans le cadre d'une compétition réunissant plusieurs centres de formation de premier plan.

Un succès encourageant pour les jeunes Verts

Le travail effectué depuis la reprise semble porter ses fruits. Face au Havre, à Strasbourg puis à Lyon, les joueurs de Frédéric Dugand ont démontré leur capacité à rivaliser avec des équipes habituées aux joutes du haut niveau. Le prochain match sera contre le FC Metz.

Cette victoire dans le derby pourrait également renforcer la confiance d'un groupe en pleine construction. Les prochaines rencontres permettront désormais de confirmer ces premières bonnes impressions.