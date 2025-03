L'ASSE s'inclinait une nouvelle fois samedi dernier, face aux Aiglons cette fois-ci (1-3). Pris à défaut dès la 10e minute de jeu, l'égalisation du buteur belge Lucas Stassin ne suffisait pas à accrocher les trois points. Le Stéphanois s'est exprimé en zone mixte après la rencontre, au micro d'EVECT.

Un bilan mitigé pour le joueur de l'ASSE

Lucas Stassin, attaquant Stéphanois : "Après avoir encaissé le premier but, on a bien réagi. On est resté positif, on a su revenir au score et jouer plus haut, ce qui nous a permis de nous créer des occasions avant la mi-temps. En deuxième période, peut-être qu'on est remonté un peu trop léger, et eux ont bien réagi. On prend ces deux buts qui nous font mal. Malgré tout, on a dominé la fin du match, mais on n’a pas réussi à mettre ce deuxième but pour vraiment pousser. C’est comme ça...

Je suis partagé. Marquer, c’est bien, mais au final, on repart sans point. J’essaie toujours de donner le maximum, d’aider l’équipe, et j’espère que ça se voit. Maintenant, il faut vite se concentrer sur les prochains matchs, parce qu’ils seront très, très importants. Tout le monde le sait : les joueurs, le staff, les supporters... On va attaquer la semaine avec la bonne mentalité et tout donner."

"On ne doit retenir que le positif, sinon on risque de tomber dans une spirale négative"

"L’élément clé pour la suite ? La mentalité, l’agressivité, l’envie. Il faudra aller chercher les trois points. On ne doit retenir que le positif, sinon on risque de tomber dans une spirale négative. Ce qui est fait est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Il faut avancer. C’est sûr qu’il y a du positif. Quand on regarde le calendrier, on a affronté de grosses équipes : Marseille, Nice, Lille… des formations du top 6. On a montré des choses intéressantes contre eux. Il faudra s’appuyer sur ça et être aussi performants face aux équipes moins bien classées.

Moi, je me sens bien, j’aime jouer au foot, et si je peux aider l’équipe en me donnant à fond, c’est tout ce qui compte."