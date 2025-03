Malgré une possession largement en leur faveur, les Verts s’inclinent 3-1 face à l’OGC Nice. Un résultat qui reflète les difficultés défensives de l’ASSE, incapable de concrétiser sa domination.

Une première mi-temps prometteuse mais frustrante

L’AS Saint-Étienne a pourtant démarré la rencontre avec de bonnes intentions, affichant 68 % de possession et un jeu plutôt maîtrisé. Les Verts ont tenté d’imposer leur rythme face à une équipe niçoise plus réaliste. Cependant, c’est Nice qui ouvre le score dès la 10e minute grâce à P. Rosario, exploitant parfaitement les faiblesses défensives des Stéphanois.

Malgré une réaction symbolisée par le but de L. Stassin à la 32e minute, l’ASSE peine à concrétiser ses actions. Les 5 tirs des Verts en première période, contre 8 pour Nice, montrent un manque d’efficacité criant. La défense, souvent prise de vitesse, a contraint le gardien stéphanois à réaliser 6 arrêts décisifs avant la pause bien que l'ASSE avait le pied sur le ballon avec 68% de possession de balle !

Une seconde période décisive pour Nice

Au retour des vestiaires, l’ASSE conservera la possession, mais c’est Nice qui fait la différence en accélérant. Un but contre son camp malheureux de M. Nadé à la 52e minute vient plomber les espoirs des Verts. Poussifs dans la finition, les Stéphanois manquent plusieurs occasions franches tandis que les Aiglons, plus efficaces, enfoncent le clou à la 69e minute grâce à E. Guessand. Chaque occasion fait mal à l'ASSE.

Avec seulement 2 arrêts du gardien niçois contre 8 pour celui de l’ASSE, l’écart d’efficacité est flagrant. Les 7 tirs stéphanois en seconde période restent stériles face à une défense niçoise bien en place.

L’inefficacité offensive de l’ASSE en question

Au final, l’ASSE termine avec 62 % de possession et 12 tirs contre 16 pour Nice, mais un xG (buts attendus) de 0.89 contre 1.91 pour les Aiglons. Un chiffre révélateur d’une domination stérile et d’un manque de réalisme offensif. Cette défaite souligne une nouvelle fois les carences défensives et la difficulté des Verts à concrétiser leur temps fort. Des ajustements semblent indispensables pour espérer redresser la barre et retrouver le chemin de la victoire.