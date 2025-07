Nouvelle étape dans le parcours d’Adil Aouchiche. L’ancien milieu de l’AS Saint-Étienne s'engage en Écosse, en provenance de Sunderland. À bientôt 23 ans, le joueur formé au PSG cherche enfin la stabilité et du temps de jeu pour confirmer un potentiel toujours très suivi.

Né le 15 juillet 2002 au Blanc-Mesnil, Adil Aouchiche a gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Après des débuts dans les clubs de Mitry-Mory et Tremblay-en-France, il rejoint le Paris Saint-Germain en 2014. C’est sous les ordres de Thiago Motta, chez les U19, qu’il se réinvente en milieu offensif, un cran plus haut que son poste de formation.

Ses premiers pas avec les professionnels du PSG sont marquants : plus jeune joueur à débuter en Ligue 1 avec le club en août 2019 face à Metz, puis plus jeune buteur en Coupe de France en janvier 2020 face à Linas-Montlhéry. Malgré ces prémices brillants, l’encombrement du milieu parisien freine sa progression.

À Saint-Étienne, l’éclosion freinée

En juillet 2020, il s’engage avec l’AS Saint-Étienne, qui lui offre son premier contrat professionnel. À 18 ans, il devient rapidement un titulaire sous Claude Puel et inscrit deux buts lors de la saison 2020-2021, face à Nantes et Nice. Sa première saison est pleine de promesses, avec 33 matchs au compteur. Mais la suite est plus difficile : baisse de régime, critiques sur son implication, et surtout, la relégation des Verts en Ligue 2 à l’issue de la saison 2021-2022.

Son contrat, un des plus lourds de l’effectif, est résilié à l’été 2022. Une séparation prématurée, malgré un talent qui avait fait naître de grands espoirs dans le Forez.

Lorient, Sunderland… et maintenant Aberdeen

Libre, il signe dans la foulée avec le FC Lorient, où il ne parvient pas à s’imposer durablement malgré quelques apparitions intéressantes. En septembre 2023, il prend la direction de l’Angleterre et rejoint Sunderland pour cinq saisons. Mais là encore, la concurrence est rude et ses minutes sont comptées.

Aberdeen FC, pensionnaire de première division écossaise, vient aujourd’hui lui offrir un nouveau tremplin. L’international français U17 (dont il fut l’un des leaders lors de la Coupe du monde 2019) tentera d’y relancer une carrière marquée par des éclairs de génie… mais trop peu de continuité.