Ce mardi 1er juillet, le groupe réserve a repris le chemin de l'entraînement. L'occasion pour Sylvain Gibert et son staff de tracer les contours de l'effectif de la saison à venir. Avec un groupe très jeune, l'ASSE va se mesurer à Blois qui évolue également en N3 pour son premier match de préparation. Résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Toure - Teillol, Mnemoi, Tatuszka, Mezaber - Fall, joueur à l'essai, Mimoun - Lutin, Othman, joueur à l'essai

XI de la seconde période : Houngbo-civier - Achour, C Fall/Kasia, N. Mouton, Hornech/Lengue - Depalle, Ait-Amer, joueur à l'essai - Aini/Moulin,/ Aiki, Ben Tiba/Yvars

Résumé de la rencontre

Le match commence difficilement puisque les Verts vont tout de suite concéder l'ouverture du score. Suite à un centre venu de la gauche, le ballon est mal dégagé et revient dans les pieds de l'ailier droit qui prend à contre-pied Issiaka Toure. Les Verts réagissent vite. Yanis Mimoun envoie une frappe dans la lucarne sur un coup franc à l'entrée de surface. Après un petit quart d'heure, les deux équipes sont à nouveau à égalité. Blois va repasser devant avant la mi-temps. En seconde période, suite à un corner joué à deux entre Depalle et Ben Tiba, le premier effectue un centre-tir qui n'est touché par personne et trompe la vigilance du portier adverse. 2-2, c'est le score final de cette rencontre.

Le calendrier des matches amicaux s’annonce dense et exigeant. Les Verts croiseront d’abord le fer avec Blois le 12 juillet à Domérat, avant d’affronter Auxerre le 23 juillet à Dompierre. Ces rencontres face à des adversaires aguerris permettront au staff d’observer la progression du groupe et d’ajuster les derniers réglages tactiques.

Par la suite, la réserve stéphanoise poursuivra sa préparation contre Andrézieux-Bouthéon le 26 juillet, puis Sochaux le 12 août. La confrontation avec Grenoble, programmée le 16 août à Firminy, viendra conclure cette série de tests avant le retour à la compétition officielle.

