L'ASSE recevait le Nîmes Olympique en U17 national pour le compte de la 5e journée. Exempté de match le week-end dernier suite à la perte du centre de formation de l'AC Ajaccio, les Verts retrouvaient les terrains ce dimanche à 13h15. Résumé de la rencontre.

Défaits 5-2 par Clermont, les U17 ont subi un lourd revers lors de leur dernier match. Le coach David Le Moal s'est d'ailleurs montré deçu de la prestation de ses joueurs : "On n’a pas assez répondu aux ingrédients mis par Clermont. On a joué comme des jeunes immatures, quand nos adversaires ont été très cartésiens, très adultes dans leur proposition de jeu. On a eu du mal à changer de rythme dans notre utilisation du ballon et eu du mal à être tueurs dans les derniers mètres. C’est une bonne expérience, il faut que ça nous serve." Une réaction était donc attendue par le staff stéphanois.

La compo de l'ASSE

XI de départ : R. Fuleki - Lengi, Ngindu, Kasia, Jolivet - Thouilleux, Gary, Traoré - Akli, Bijot, Toty.

Sont entrés en jeu : Marliac et Piskor.

Résumé de la rencontre

Dans cette rencontre de l'après midi, les Verts ont le renfort de plusieurs internationaux (Nathan Kasia et Mylan Toty) et d'Aboubakar Traoré qui évolue habituellement avec les U19. Malgré ça, les Verts vont concéder l'ouverture du score et être mené 1-0 à la pause. Déjà en difficulté sur le plan des résultats, les Verts sont mal embarqués dans cette rencontre qui va vivre un premier tournant avec l'expulsion d'un nîmois à un quart d'heure de la fin du match.

Et finalement sur l'une des ultimes occasions de la rencontre, Melvin Bijot va permettre aux joueurs de David Le Moal d'arracher le point du match nul. Un moindre mal pour les U17 !

Pour la prochaine rencontre, l'ASSE se déplacera à Monaco pour y affronter l'ASM le dimanche 28 septembre à 11h.

Crédit photo : asse.fr