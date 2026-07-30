Large vainqueur de Lausanne (4-0), l'AS Saint-Étienne a décroché son premier succès de l'été. Pourtant, Ian Cathro a rapidement relativisé le résultat. L'entraîneur écossais préfère mettre en avant le travail accompli depuis le début de la préparation et la progression de son groupe plutôt que le tableau d'affichage.

Le score aurait pu laisser penser que les Verts avaient franchi un cap dans leur préparation. Ian Cathro n'a pourtant pas souhaité tirer de conclusions hâtives après cette victoire. Pour le technicien stéphanois, cette rencontre constitue avant tout une étape supplémentaire dans un processus entamé il y a seulement quelques semaines.

"C'est un entraînement de plus pour l'équipe. Les minutes jouées, la distance parcourue, le travail accompli, le temps que les joueurs passent ensemble, le fait d'essayer de résoudre des problèmes collectivement, de travailler sur les idées que nous avons commencé à mettre en place il y a seulement une vingtaine de jours… Voilà ce qui compte. En ce moment, l'essentiel, c'est d'avoir du temps."

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Le résultat passe au second plan pour Ian Cathro

Malgré les quatre buts inscrits face à Lausanne, Cathro refuse d'accorder une importance excessive au résultat. Le technicien estime que les enseignements de la préparation dépassent largement le nombre de buts marqués.

"Pour être totalement honnête, le fait d'avoir marqué quatre buts ne me réjouit pas plus que ça. Bien sûr, quatre, c'est mieux que trois, et trois, c'est mieux que deux. Mais je pense qu'il ne faut pas nous emballer. Globalement, je ne suis ni très heureux ni très déçu par nos résultats en préparation. Ce qui me satisfait, c'est qu'on travaille beaucoup et qu'on progresse. Je sens que les joueurs créent des liens entre eux et qu'ils comprennent de mieux en mieux le type d'équipe que nous voulons devenir. C'est ce qui me fait plaisir."

Des mots qui confirment l'approche adoptée par l'entraîneur depuis le début de l'été. Les matches amicaux servent d'abord à construire des automatismes et à intégrer progressivement les principes de jeu qu'il souhaite voir appliquer lors du championnat.

Les jeunes au cœur de la réflexion

Interrogé sur Adam Baallal, auteur d'un but face à Lausanne, Ian Cathro a tenu à replacer cette performance dans un cadre plus large. L'Écossais refuse de mettre en avant un jeune plutôt qu'un autre et insiste sur le travail collectif mené avec les éléments issus du centre de formation.

"Adam fait partie de nos jeunes joueurs et je ne veux pas m'attarder sur un jeune plus qu'un autre. On en a emmené plusieurs avec nous en stage pour qu'ils nous aident et qu'ils acquièrent aussi de l'expérience. Je veux qu'ils comprennent aussi qu'ici, on veut leur offrir la place nécessaire pour progresser et se développer. Je suis heureux qu'ils soient avec nous, qu'ils nous montrent leurs qualités. Ils ont besoin de temps et d'opportunités pour travailler."

Au-delà du résultat obtenu contre Lausanne, Ian Cathro retient surtout une dynamique de progression.

"Sincèrement, j'ai le sentiment que nous progressons chaque jour. Vraiment. Je sais aussi que, dans le football, la progression n'est jamais totalement linéaire. Chaque journée apporte son lot de défis et il faut savoir les gérer pour continuer à s'améliorer. C'est ce qu'on fait."

À quelques jours du dernier match de préparation face à Venise, le discours du technicien écossais reste donc fidèle à sa ligne de conduite : privilégier la construction du collectif plutôt que les enseignements immédiats du tableau d'affichage.