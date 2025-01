L’ASSE a disputé un second match consécutif sans les Kops le dimanche 19 janvier à 15h, face à Nantes. Le club a été sanctionné en raison des engins pyrotechniques allumés lors de la rencontre contre l’OM début décembre dernier. Les "poumons" de Geoffroy-Guichard feront leur retour contre Rennes le week-end du 9 février, une rencontre désormais programmée.

Les Verts comptent cinq succès cette saison, tous obtenus au Stade Geoffroy-Guichard. Les hommes d’Eirik Horneland avaient remporté leur premier match sans l’appui des deux Kops face à Reims. Les quatre autres victoires stéphanoises s’étaient jouées devant plus de 30 000 supporters de l’ASSE.

Seule la Coupe réussit a l’ASSE face à Rennes dans le Chaudron

Les matchs entre l’ASSE et le SRFC en Ligue 1 ne réussissent pas aux Stéphanois dans leur antre. Les Verts n’ont plus battu Rennes à Geoffroy-Guichard en championnat depuis le 26 octobre 2012. Les deux dernières venues des Bretons à Saint-Étienne se sont soldées par des scores sans appel : 0-5 et 0-3. Rennes avait infligé une manita à l’ASSE lors de la saison 2021-2022, un match qui avait coûté sa place à Claude Puel sur le banc stéphanois. La saison précédente, les Verts avaient connu leur première défaite de la saison face aux Bretons.

La rencontre de la saison 2019-2020 avait été annulée en raison de la crise Covid. Les Bretons s’étaient toutefois déplacés dans le Chaudron quelques semaines plus tôt en Coupe de France. L’ASSE avait renversé Rennes dans les derniers instants pour se qualifier en finale. Ryad Boudebouz avait inscrit le but du 2-1 à la 94ᵉ minute.

Lors de la saison 2018-2019, le match s’était joué en première période. Wahbi Khazri avait rapidement ouvert le score avant l’égalisation des visiteurs. La rencontre s’était terminée sur le score de 1-1. Enfin, en 2017-2018, Rennes avait mené deux fois au score avant de voir l’ASSE revenir à chaque fois, pour un résultat final de 2-2.

La venue de Rennes est programmée

Le match aller ne s’était pas bien passé pour l’ASSE, et les Verts devraient avoir à cœur de prendre leur revanche pour laver l’affront. La rencontre entre les deux équipes à Geoffroy-Guichard aura lieu le samedi 8 février à 21h05. DAZN sera chargé de retransmettre cette rencontre de la 21ᵉ journée de Ligue 1.

Programmation complète de la 21ᵉ journée de Ligue 1

Vendredi 7 février 2025 à 21h05 sur DAZN

Paris Saint-Germain – AS Monaco

Samedi 8 février 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

OGC Nice – RC Lens

Samedi 8 février 2025 à 21h05 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Stade Rennais FC

Dimanche 9 février 2025 à 15h00 sur DAZN

Olympique Lyonnais – Stade de Reims

Dimanche 9 février 2025 à 17h15 sur DAZN

AJ Auxerre – Toulouse FC

Dimanche 9 février 2025 à 20h45 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – Montpellier Hérault SC

Angers SCO – Olympique de Marseille

Les autres matchs de la 21ᵉ journée de Ligue 1 McDonald’s seront programmés ultérieurement, à l’issue des résultats de la phase de Ligue de la Ligue des Champions et de la programmation des PO des 1/8ᵉ de finale de la Ligue des Champions.

Vendredi 7 février 2025 à 19h00 ou Samedi 8 février 2025 à 19h00 sur DAZN

LOSC Lille – Havre AC

Vendredi 7 février 2025 à 19h00 ou Samedi 8 février 2025 à 19h00 sur DAZN

FC Nantes – Stade Brestois 29