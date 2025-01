Nantes est venu à Geoffroy-Guichard pour ne pas perdre. Si le scénario de la rencontre peut laisser des regrets aux nantais, ces derniers semblaient plutôt satisfaits après ce nul obtenu chez un concurrent direct. Des propos recueillis par Ouest France.

Nicolas Pallois (FC Nantes) : " Dans l’ensemble du match, Saint- Étienne mérite de revenir. On a eu du mal à ressortir les ballons en deuxième mi-temps. Il y avait beaucoup de monde dans l’axe, trois à quatre joueurs derrière nos milieux. On a bien négocié ça avec JC. Il y avait toujours un pied, une jambe, mais sur leur frappe à 30 mètres, il fallait être plus proche. On doit mieux négocier les occasions qu’on s’est créées. On n’a pas perdu, on prend un point et on avance. On reste invaincu en 2025 en championnat, on conserve la dynamique. On doit continuer à travailler."

Un bon point pour Nantes

Nicolas Cozza (FC Nantes) : « On fait une très bonne première mi-temps. On marque ce but, on est costaud et puis, en deuxième mi-temps, tout bascule. On recule un peu plus, on n’a pas la maîtrise du ballon. On prend un but sur une très grande action individuelle. C’est un peu frustrant et on éprouve un sentiment mitigé. On repart quand même avec un point. On avance, on est toujours invaincu en championnat en 2025.

En deuxième, ça devenait compliqué de ressortir les ballons. Ils étaient assez haut et ils étaient vite sur nous. On a manqué de lucidité aussi. On prend un point mérité, c’est déjà pas mal. On reste dans cette zone difficile, mais on ne lâche pas. On continue de travailler et ça va nous sourire plus tard j’espère. J’en suis même persuadé ! On joue notre survie, chaque point est important et va compter jusqu’à la fin. Aujourd’hui, c’est un bon point de pris. »