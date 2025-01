Stéphanois depuis août 2022, Benjamin Bouchouari s'est révélé à l'ASSE par ses qualités techniques et de vision du jeu. Désormais titulaire en Ligue 1 dans l'entre-jeu stéphanois, le milieu de poche (1,65m) enchaîne les bonnes prestations.

Un indésirable devenu indispensable à l'ASSE ?

"Bouchouari est très important pour nous", avouait Eirik Horneland après le match nul arraché au FC Nantes ce dimanche. Une trajectoire que l'on n'aurait sans doute pas imaginée il y a 12 mois, lorsque Olivier Dall'Oglio débarque à Saint-Étienne. Essentiel dans le jeu de Laurent Batlles, le marocain squatte le banc de celui qui permettra la remontée de l'ASSE en Ligue 1 quelques mois plus tard.

Mais depuis, le joueur a pris du gallon. En Ligue 1, Benjamin Bouchouari est systématiquement aligné. Dix, plus précisément, en quatorze matchs disputés. Indéboulonnable.

Eirik Horneland à propos du milieu stéphanois après ASSE-FCN :"Je pense qu’il s’est bien adapté. Nous devons continuer à travailler sur les aspects positifs de notre jeu. Nous pouvons être encore plus précis et efficaces dans le dernier tiers du terrain. Vous l’avez vu aujourd’hui, avec la domination que nous avons eue dans les deux mi-temps, nous sommes capables de créer encore plus d’occasions. Mais il faut qu’on progresse dans cette zone pour exploiter pleinement notre contrôle du jeu."

Un coup d'éclat à Nantes ?

Particulièrement à l'aise dans le projet de jeu installé par Eirik Horneland, Benjamin Bouchouari semble avoir définitivement trouvé ses marques aux côtés de Louis Mouton. Si le marocain ne sera pas de la partie face à Auxerre le 24 janvier prochain, Bouchouari a livré 90 minutes très solides face à des Canaris en quête de points.

Le compte "X" SouhailPackm a réalisé une compilation de la prestation du joueur. Nul doute que le milieu de terrain est un maillon fort dans la course au maintien.