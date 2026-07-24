Invité du média Addict O Foot, Dennis Appiah est revenu en détail sur son passage à l'AS Saint-Étienne. L'ancien latéral droit des Verts a notamment raconté les coulisses de son arrivée en janvier 2023. Un transfert loin d'être évident à ses yeux, alors qu'il évoluait encore au FC Nantes.

Entre les doutes liés à une descente en Ligue 2, son attachement à Nantes et les discussions avec Antoine Kombouaré, Dennis Appiah a longtemps hésité avant de rejoindre le Forez. Un choix qu'il ne regrette pas aujourd'hui, tant l'aventure stéphanoise lui a laissé des souvenirs marquants.

« Saint-Étienne, ça a été un choix hyper compliqué »

À l'hiver 2023, Denis Appiah dispute la Ligue Europa avec le FC Nantes. Même s'il n'est pas toujours titulaire, il participe à l'ensemble des rencontres et s'apprête à affronter la Juventus. Rien ne laisse alors imaginer un départ vers une ASSE reléguée en Ligue 2 et lanterne rouge.

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« Saint-Étienne, ça a été un choix hyper compliqué. Dans ma tête, je me disais : Saint-Étienne est descendu, ils sont vingtièmes... »

Le défenseur explique avoir pourtant rapidement compris que son avenir s'inscrivait ailleurs. Malgré son implication, il sent que Nantes ne souhaite pas prolonger son contrat. Son agent lui présente alors le projet stéphanois.

« Mon agent m'a dit : Saint-Étienne, ça reste Saint-Étienne. C'est un top club. Historique.»

Un argument qui fait la différence, d'autant que l'ASSE lui propose un contrat de deux ans, avec une année supplémentaire en option.

Denis Appiah confie d'ailleurs que l'AS Saint-Étienne avait déjà fait partie de sa réflexion plus tôt dans sa carrière, lorsqu'il évoluait à Caen. À l'époque, les Verts disputaient régulièrement l'Europa League sous les ordres de Christophe Galtier. Rejoindre le Forez aurait alors représenté une véritable étape dans sa progression. Il prendra finalement la direction d'Anderlecht, en Belgique.

La discussion avec Kombouaré qui a tout changé

Avant de prendre sa décision, Denis Appiah souhaite connaître les intentions d'Antoine Kombouaré à son égard. Les échanges entre les deux hommes vont finalement conforter son envie de partir.

L'entraîneur nantais refuse de lui garantir un temps de jeu régulier, alors que quatre joueurs se disputent le poste de latéral droit.

« Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire de moi pendant les six derniers mois. Il m'a répondu qu'il ne pouvait rien me promettre. »

À cette époque, Nantes empile les solutions dans le couloir droit avec Sébastien Corchia, Fabio, Fabien Centonze et Dennis Appiah.

Quelques jours plus tard, les deux clubs trouvent un accord, et Dennis Appiah rejoint officiellement l'AS Saint-Étienne au début du mois de janvier 2023.

« Je ne venais pas comme le Messie »

À son arrivée dans le Forez, l'ancien Nantais découvre un club en pleine reconstruction. Il affirme avoir immédiatement compris que sa mission consistait avant tout à apporter son expérience.

« Je ne venais pas comme le Messie. Je ne venais pas sauver le club tout seul. Je venais aider un collectif à remonter.»

L'ancien Stéphanois estime que cette première demi-saison a permis de poser les bases du renouveau. L'équipe quitte rapidement la zone rouge et termine finalement dans la première moitié du classement.

La montée, le derby… et des émotions inoubliables

Dennis Appiah est également revenu sur la saison suivante et la montée en Ligue 1 acquise au terme du barrage contre Metz.

Le défenseur reconnaît avoir vécu « le match le plus long de sa vie » lors du retour en Lorraine, avant de voir Ibrahima Wadji offrir la montée aux Verts.

Mais c'est surtout le retour à Saint-Étienne qui reste gravé dans sa mémoire.

« Monter avec Saint-Étienne, c'est beaucoup d'émotions. À l'aéroport, les supporters ont entouré le bus avec des fumigènes. C'était trop d'amour d'un coup. Je ne l'ai pas supporté "émotionnellement" c'était de la folie »

L'ancien Stéphanois rappelle enfin qu'il s'était fixé trois objectifs lors de sa conférence de presse de présentation : aider l'ASSE à remonter, retrouver la Ligue 1 et battre l'Olympique Lyonnais dans le derby.

« Je voulais aider le club à remonter, jouer le derby contre Lyon et gagner ce derby. Et on l'a fait. »

Libre à l'issue de son contrat avec l'AS Saint-Étienne, Dennis Appiah a rapidement retrouvé un nouveau défi. Dix ans après son premier passage en Normandie, le défenseur de 34 ans s'est engagé avec le SM Caen, pensionnaire de Ligue 3, où il tentera d'apporter toute son expérience pour accompagner le club dans son ambition de retrouver rapidement la Ligue 2.

Source : Addict o Foot (YouTube).