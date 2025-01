L'ASSE enregistrait l'arrivée d'Eirik Horneland fin décembre. L'occasion pour les Stéphanois de s'offrir un nouvel élan après le limogeage d'Olivier Dall'Oglio. Le coût de l'opération est dévoilé depuis quelques jours.

Figure du renouveau à l'ASSE ?

Depuis la nomination du coach norvégien, le visage de la formation stéphanoise s'est métamorphosé. Les Verts prennent à défaut Reims, puis font douter le PSG avant de partager les points du nul face à Nantes et Auxerre.

"C’est un style très exigeant physiquement, et cela ne fait que quelques semaines qu’ils l’appliquent. Expliquait justement Eirik Horneland après le match nul à Auxerre." Avec le temps, cela ira de mieux en mieux. Puis, techniquement, nous devons continuer à progresser, à nous battre, à mieux faire certaines choses."

Après quatre rencontres, le club a récolté 5 points en jouant Reims (3-1), le PSG (1-2), Nantes (1-1) et Auxerre (1-1). Un bilan honorable et prometteur pour les débuts du premier coach de l'ère Kilmer?.

Le coût d'Horneland dévoilé !

Le média TV2 nous apprend qu'une indemnité a effectivement été payée à Brann pour le transfert du nouveau coach de l'ASSE et de son adjoint.

Pourtant annoncé comme libre lors de sa nomination sur le banc stéphanois, les dirigeants de l'ASSE s'acquittaient de la somme de 2,7 millions de couronnes norvégiennes, poursuit le média norvégien. Une somme alors non négligeable, équivalente à 230 000 €.

Mais couplé à la somme, calculée par Sport Tunes, de 300.000 € octroyée à Olivier Dall'Oglio à l'occasion de son limogeage, les dirigeants de l'ASSE sortaient le chéquier en décembre dernier.

Christian Kalvenes, directeur général de Brann, pour TV2 : "C’est tout naturellement qu’Eirik choisit d’emmener Hassan avec lui. Il connait la culture et la langue. (...) Surpris de son départ ? Oui, et non. Au début, je pensais qu’il n’était pas question qu’Eirik nous quitte. Nous n’étions pas préparés au départ d'Hassan lorsque Eirik démissionnait de Brann", poursuit ce dernier.