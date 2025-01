En difficulté à l’extérieur depuis le début de la saison, les Verts ont accroché un bon point sur la pelouse d’Auxerre (1-1). Avec 18 points, l’ASSE a quitté sa place de barragiste de Ligue 1 mais les résultats du week-end promettent une course au maintien indécise jusqu’au bout de la saison.

Une lutte pour rester en Ligue 1 imprévisible. Vendredi soir, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre, un autre concurrent au maintien qui a pris de l’avance, avec 23 points en 11 matches. Si les Verts ont tenu le ballon, comme toujours ou presque depuis l’arrivée d’Eirik Horneland, ils se sont une nouvelle fois heurtés à un certain manque de talent offensif. Heureusement, si Traoré a ouvert la marque pour l’AJA (25’), Lucas Stassin, avec réussite, a égalisé pour les Verts (45’), inscrivant son troisième but sur les cinq derniers matches et permettant à l’ASSE de prendre son 2e point de la saison hors de ses bases.

Montpellier n’est plus dernier

Et c’est un point qui comptera, sans aucun doute. Car autour des Stéphanois, certains concurrents ont pris des points. La belle opération du week-end est probablement à mettre au crédit du Montpellier Hérault Sporting Club. Alors qu’on pensait l’équipe de Jean-Louis Gasset condamnée à une descente certaine après une défaite dans le chaos face à Angers (1-3), les Héraultais semblent métamorphosés. Une semaine après s’être imposé face à Monaco (2-1), le MHSC est allé chercher un nouveau succès sur la pelouse de Toulouse (1-2). Le tout malgré une domination totale des locaux.

Au classement, le club de Louis Nicollin laisse par la même occasion la place de lanterne rouge au Havre. En grande difficulté, la formation de Didier Digard a concédé sa huitième défaite de la saison à domicile face à Brest (0-1). Pourtant entre deux rencontres de Ligue des champions cruciales, les Brestois sont allés chercher un succès probant au Stade Océane qui plonge un peu plus les Havrais dans la crise. Derniers avec 13 points, les Normands sont dans le dur et le déplacement à Angers, dimanche prochain, sera déjà décisif.

Rennes nouveau barragiste de Ligue 1

Car après une belle série de trois victoires consécutives en championnat, les Angevins se sont inclinés à Lens (1-0). Une défaite sur la plus petite des marges qui laisse tout de même le SCO avec 22 points et un certain matelas d’avance sur la zone rouge. Et cette zone rouge n’est plus la même. En immense difficulté depuis le début de la saison, encore plus en cette année 2025, le Stade Rennais (17 points) n’en finit plus de couler.

Sur la pelouse de Monaco, les Bretons ont concédé leur quatrième défaite consécutive (4-2) et se retrouvent en grand danger. Si un effet Jorge Sampaoli était espéré, le bilan de l’équipe sous la houlette du coach argentin est tout simplement catastrophique (7 défaites en dix matches toutes compétitions confondues). Pire, le match nul arraché dans le temps additionnel par le FC Nantes face à Lyon plonge les Rennais en position de barragiste pour la première fois de la saison. Montpellier qui se relance, Rennes qui coule, un écart entre Angers (13e, 22 points) et Nantes et l’ASSE (14e et 15e, 18 points)… Cette course au maintien sera tendue jusqu’au bout.