Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse après le match nul entre l'AJ Auxerre et l'ASSE à L'Abbé-Deschamps (1-1). Le coach de l'ASSE s'est satisfait de la résilience de son équipe et du point glâné chez un concurrent pour le maintien. Retranscription de ses propos diffusés sur Ici Saint-Étienne Loire.

Eirik Horneland (coach de l'ASSE) : « Je suis plutôt content de ce point qu’on a pris face à une très bonne équipe. On a essayé de bâtir notre performance au fur et à mesure de la rencontre. Et on a réussi à prendre ce point. On a eu un petit peu de mal à maitriser le rythme du match mais je suis plutôt satisfait. »

Le coach de l'ASSE loue la force mentale de ses joueurs

« On a du composer un milieu de terrain différent aujourd’hui en raison de la maladie d’un joueur et des suspensions. On a du apporter un peu de mobilité dans cet entre-jeu, ça a été assez difficile pendant quelques minutes. On était face à une équipe qui avait de bonnes relations et on a essayé de trouver les notre. On a eu du mal à nous approcher du dernier tiers adverse et on a manqué un peu de qualité dans la finition. »

« C’est assez frustrant d’avoir concédé l’ouverture du score sur les quatre derniers matchs mais d’un autre côté ça teste notre mental, notre capacité à réagir. Malgré tout, on a réussi à prendre des points sur trois rencontres et c’est ce qui compte dans notre position. Quand on joue le maintien, prendre des points c’est le plus important. »

« Mais évidemment on prend ce point avec le sourire, c’est un point important pour nous. »