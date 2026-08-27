Après 3 victoires en autant de rencontres, l'ASSE est entrée de plein pied dans l'exercice 2026 - 2027. Sur le terrain, l'équipe stéphanoise est déjà bien réglée. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Les hommes de Ian Cathro n'ont pas tardé à performer en ce début de saison. Leaders au premier virage, les Verts réalisent jusqu'ici un sans-faute. Mieux encore, ils montent en puissance au fil des rencontres. Contre Grenoble, l'ASSE a assis sa domination grâce à un contrôle absolu du jeu avec, au coup de sifflet final, quatre buts d'avance sur les Isérois.

La mécanique semble d'ores et déjà bien huilée, alors que Ian Cathro n'est sur le banc que depuis trois mois. Le technicien écossais peut notamment compter sur un recrutement qui porte déjà ses fruits.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

"Je vois des mecs qui ne lâchent pas, des mecs sérieux"

Thierno Ballo, Tamar Svetlin, Jakob Breum, Sohaib Naïr et Aron Csongvai : les dirigeants de l'ASSE ont recruté intelligemment cet été. Plutôt que de miser aveuglément sur la data, ils se sont aussi appuyés sur l'expérience des joueurs sur le rectangle vert.

Car au-delà des chiffres, c'est la dimension humaine qui fait aujourd'hui la différence, comme l'explique Timothée Maymon, journaliste et chroniqueur pour Peuple Vert. "Une fois qu'ils ont ciblé des joueurs via la data, ils se renseignent sur l'état d'esprit, sur ce que le joueur est capable d'insuffler dans un vestiaire et comment il se met au service du collectif."

Déjà après trois journées de championnat, plusieurs recrues jouent un rôle clé sur le terrain. "On s'aperçoit qu'au-delà de bons joueurs de football, ils se comportent en véritables leaders sur le terrain. Je vois des mecs qui ne lâchent pas, des mecs sérieux, investis, concernés et consciencieux."

Le duo Svetlin/Csongvai déjà bien installé à l'ASSE ?

Parmi ces révélations figurent les milieux de terrain Tamar Svetlin et Aron Csongvai. Associés pour la première fois pendant 90 minutes contre Grenoble, ils ont parfaitement joué leur partition.

"Je les ai trouvés bons, complémentaires et surtout en raccord avec ce que semble vouloir le coach, souligne le journaliste. Il y a une réelle compréhension de ce système assez inhabituel."

Une intelligence du jeu qui se traduit directement sur le terrain, fruit d'un recrutement parfaitement mené. "Cela rejoint ce que je disais sur le recrutement data : le recrutement data ne se limite pas à des lignes de chiffres et de statistiques.Là, tu vois bien que tu as des joueurs qui possèdent une vraie compréhension tactique de ce qui leur est demandé et de la physionomie du match. Ils savent quand il faut accélérer et quand il faut faire tourner."

Une capacité d'adaptation express à l'ASSE ?

Cette assimilation express des préceptes de Ian Cathro ne concerne pas uniquement le recrutement typé data. Elle s'étend aussi bien à des profils repérés traditionnellement, comme Sohaib Naïr, ou à des joueurs déjà présents au club.

C'est le cas de Maxime Bernauer. Repositionné dans l'entre-jeu puis au poste d'arrière gauche, l'ex-parisien fait preuve d'une capacité d'adaptation précieuse pour le système du coach écossais, souligne Timothée Maymon.

"Ce qui me semble intéressant, c'est qu'il a joué à deux postes qui ne sont a priori pas ses postes préférentiels lors des deux derniers matchs, et pourtant il semble parfaitement comprendre le coach. L'année dernière, je disais souvent que notre équipe manquait de QI football. J'ai l'impression que Bernauer a cette sensibilité pour comprendre les préceptes d'un entraîneur comme Cathro."

Qu'ils soient issus de la data, de la prospection classique ou déjà installés au club, les joueurs affichent une même rigueur. Une intelligence collective au service du système, illustrée par cette volonté de ne rien céder, même quand le score est acquis.

L'ASSE ÉCRASE Grenoble (4-0) et survole (pour l'instant) la Ligue 2 + Point mercato