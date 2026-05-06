Ce mercredi à 17h, l'ASSE féminines dispute son tout dernier match de la saison 2025-2026. Dernière d'Arkema Première Ligue, les Vertes doivent absolument l'emporter contre Fleury pour espérer se maintenir. La rencontre qui se dispute au Stade Salif Keita est à suivre en direct Live !

Qui de Lens, Montpellier ou de l'ASSE descendra en Seconde Ligue. Parmi ces trois équipes, deux auront le malheur de rejoindre l'échelon inférieur... Avec 12 points les stéphanoises sont les moins biens embarquées. Devant, les deux concurrentes possèdent trois points supplémentaires. Cependant, elles affronteront, le Paris FC pour Lens et l'OL Lyonnes pour Montpellier. Il s'agit tout simplement des deux meilleurs équipes d'Arkema Première Ligue. L'ASSE affronte Fleury, 5e dans un Stade Salif Keita qui sera bouillant !

Le match de l'ASSE en Live sur YouTube