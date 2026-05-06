ASSE : Le club stéphanois a envoyé un mail à ses abonnés pour les informer de la reconduction automatique de leur abonnement. Dates clés, nouveautés, avantages : on fait le point sur ce que ça change pour la saison prochaine.

ASSE : la reconduction automatique, comment ça marche ?

Pas besoin de faire quoi que ce soit. L'AS Saint-Étienne a envoyé cette semaine un mail à l'ensemble de ses abonnés pour les informer que leur abonnement bénéficie de la reconduction tacite. Concrètement : si vous ne faites rien, votre place et vos avantages au Chaudron sont automatiquement validés pour la saison 2026-2027. La date de reconduction effective est fixée au 19 juillet 2026.

Le club rappelle néanmoins que chaque abonné dispose d'une fenêtre pour modifier ou résilier son engagement. Celle-ci s'ouvrira le 10 juin 2026 à 9h00 et se fermera le 18 juillet 2026 à 23h59. C'est dans cette période que tout devra se jouer si vous souhaitez changer de formule, de placement ou tout simplement ne pas renouveler.

Les tarifs pour la saison prochaine, eux, seront communiqués en fin de saison. Le club invite ses abonnés à rester attentifs à leurs mails dans les prochaines semaines.

ASSE : Les Balcons dans le viseur pour 2026-2027

ASSE : modifier ou résilier, la marche à suivre

Pour ceux qui souhaitent agir sur leur abonnement, tout se passe sur billetterie.asse.fr, dans l'onglet "Mon abonnement", à partir du 10 juin. Deux options sont disponibles.

La modification permet de changer de formule, de tarif, d'emplacement ou de mode de paiement. Le premier prélèvement aura lieu début août 2026 : le club recommande de vérifier ses coordonnées bancaires avant cette date.

La résiliation, elle, s'effectue dans le même espace. Si vous ne souhaitez pas poursuivre l'aventure, c'est dans cette fenêtre du 10 juin au 18 juillet qu'il faudra agir et uniquement dans cette fenêtre.

Les nouveautés de la saison 2026-2027

Le mail ne se contente pas d'informations administratives. L'ASSE en profite pour mettre en avant la Bourse d'échange : le montant total des reventes sur la saison ne sera plus plafonné au prix de l'abonnement. Une nouveauté pour les abonnés qui ne peuvent pas toujours se rendre au stade et souhaitent rentabiliser leur place.

Le Prêt d'abonnement fait également son retour : en cas d'empêchement, il sera possible de prêter sa place à un proche en quelques clics pour un match précis. Une façon de ne pas laisser une place vide dans le Chaudron et de faire découvrir Geoffroy-Guichard à son entourage.

L'abonnement reste par ailleurs 100 % dématérialisé, gérable depuis l'application officielle. Les autres avantages sont maintenus : réductions en boutique, accès intégral à ASSE.TV, tarifs préférentiels sur la billetterie, et priorité d'accès sur les matchs à forte demande pour faire profiter ses proches.

Source : mail officiel AS Saint-Étienne Billetterie