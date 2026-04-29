C'était le match à ne pas perdre... et pourtant, les joueuses de l'ASSE se sont inclinées samedi dernier 1-0 sur la pelouse de Montpellier. Une défaite qui fait très mal. A une journée de la fin, les Stéphanoises sont lanterne rouge du championnat d'Arkema Première Ligue.

Comme ses prédécesseurs, Yannick Chandioux a bien des difficultés à insuffler une nouvelle dynamique à son collectif. Le coach de l'ASSE a un bilan défavorable, avec trois défaites et une victoire. 3 points pris sur 12 possibles. Insuffisant pour remonter plus haut dans le classement. Les Stéphanoises ne parviennent pas à régler leurs problèmes offensifs, avec seulement 10 buts marqués en l'espace de 21 journées... A titre de comparaison, Lens, seconde pire attaque, en a tout de même inscrit 18.

Si les Vertes comptaient le même nombre de points que Montpellier avant la confrontation de ce week-end, elles sont désormais trois points derrière. Après leur succès, les joueuses de l'Hérault sont même sorties de la zone rouge. Bien que l'AS Saint-Étienne n'ait pas la pire défense du championnat avec 37 buts encaissés, la différence de buts (-27) est clairement défavorable... Est-ce vraiment la priorité ?

Compter sur des contre-performances...

Mais, dans ce classement, ce qui compte, ce sont les confrontations directes entre les clubs comme le stipule le règlement. L'ASSE a-t-elle une chance de se maintenir ? L'ASSE avait battu Montpellier 4-2 à l'aller et s'est inclinée au retour. Une égalité parfaite avec trois points pris par chaque équipe. Il faut alors se tourner vers la différence de buts lors de ces deux matchs. Les Vertes ont inscrit 4 buts, Montpellier 3. Avantage aux Vertes en cas d'égalité de points !

Si l'on analyse les résultats contre Lens, l'ASSE a perdu 1-0 à l'aller et s'est imposée 2-1 au retour ! Égalité parfaite, donc, avec deux buts marqués par les deux équipes et trois points pris. Il faudra alors regarder la différence de buts générale. Celle-ci est de -26 pour Lens et -27 pour l'ASSE ! Après s'être inclinée contre Marseille, Lens compte toujours trois points d'avance sur l'ASSE.

L'ASSE n'a pas le choix

Dans tous les cas, les Vertes devront à tout prix compter sur un faux pas de Montpellier qui se déplacera sur la pelouse du leader lyonnais. Lens, qui devra également s'incliner, affrontera le Paris FC, second du championnat. Deux affiches très difficiles. L'ASSE jouera au Stade Salif Keita face à Fleury, le 06 mai à 17h. Le match de la dernière chance.

Après la dernière rencontre, Yannick Chandioux (ASSE) s'est exprimé sur cette toute dernière journée d'Arkema Première Ligue. "Il va falloir s’accrocher, car on peut se maintenir en battant Fleury si nos adversaires directs perdent leur match face au premier et au deuxième de l’Arkema Première Ligue. Au-delà de nos adversaires, il faut être en capacité de gagner face à Fleury pour continuer d’espérer."