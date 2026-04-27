L’ASSE s’incline face à Troyes (0-3) à Geoffroy-Guichard, mais la soirée a aussi été marquée par une animation originale autour du dispositif musical “Maestro”, utilisé avant le coup d’envoi pour faire vibrer le Chaudron.

L’AS Saint-Étienne espérait enchaîner devant son public. Mais ce samedi, les Verts ont subi une véritable désillusion face à Troyes. Battus 3-0 à Geoffroy-Guichard, les hommes de Philippe Montanier n’ont jamais trouvé les solutions. Dépassés, ils ont laissé les visiteurs prendre le contrôle de la rencontre. Une soirée frustrante pour les supporters stéphanois, venus nombreux pour pousser leur équipe dans ce choc de Ligue 2.

Malgré cette lourde défaite, un moment a retenu l’attention avant le coup d’envoi. Une parenthèse différente, tournée vers l’inclusion et la créativité, a illuminé le Chaudron quelques minutes.

ASSE : le Maestro, une innovation qui fait vibrer Geoffroy-Guichard

Avant la rencontre, Helin a offert un instant à part en interprétant “Allez les Verts”, l’hymne emblématique de Monty. Pour cela, il s’est appuyé sur un dispositif bien particulier : le “Maestro”.

Ce système musical se distingue par sa simplicité et son accessibilité. Conçu pour tous les publics, il permet de créer de la musique de manière intuitive. Enfants, adultes, personnes en situation de handicap ou encore personnes âgées peuvent s’en emparer facilement.

Le Maestro repose sur cinq modules. Son objectif est clair : rendre la pratique musicale ludique et accessible, sans nécessiter de compétences techniques avancées. L’utilisateur peut ainsi composer lui-même, en toute autonomie.

Dans un stade souvent associé à la ferveur et au bruit, cette initiative apporte une dimension différente. Elle met en avant des valeurs d’inclusion et de partage, en lien avec l’identité populaire de l’ASSE.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue2BKT

👏 L'hymne des Verts est joué par Helin, le Chaudron est bouillant ! pic.twitter.com/Gjltiv3g8W

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 25, 2026

Une soirée contrastée entre émotion et désillusion

Ce contraste résume parfaitement la soirée stéphanoise. D’un côté, une animation réussie, porteuse de sens et saluée par le public. De l’autre, une prestation sportive inquiétante.

Car sur le terrain, les Verts ont affiché des lacunes. Défensivement fragiles et peu inspirés offensivement, ils ont laissé Troyes dérouler. Le score final (0-3) reflète l’écart entre les deux formations sur cette rencontre.

Mais s’il fallait retenir une image positive de cette soirée, elle viendrait sans doute du Maestro. Un symbole fort, qui rappelle que le football peut aussi être un vecteur d’inclusion et d’émotion, au-delà du résultat.