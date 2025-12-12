Après sa défaite à Dunkerque, l’ASSE espère se reprendre face à Bastia pour bien terminer sa phase aller en Ligue 2. Eirik Horneland va devoir une nouvelle fois composer avec plusieurs forfaits malgré les retours de deux de ses éléments offensifs. Voici le groupe retenu par le coach norvégien pour cette dernière réception de 2025.

L’AS Saint-Étienne souhaite s’imposer pour bien terminer la première partie de championnat et mettre la pression sur Troyes. Leaders depuis fin septembre, les Troyens pourraient provisoirement perdre leur fauteuil au profit des stéphanois ce week-end avant leur déplacement à Boulogne-sur-Mer, lundi soir. Pour cela, les hommes d’Eirik Horneland devront gagner par au moins trois buts d’écart face aux Corses.

Bastia dans la tourmente avant de défier les Verts

La situation du club corse est inquiétante à l’aube de la mi-saison. Le Sporting n’a pris que sept points en quinze journées de Ligue 2 et est à huit points du 17ᵉ. Comme si cela ne suffisait pas, sa dernière rencontre contre le Red Star a été interrompue, le week-end dernier. Alors que Bastia jouait face au club de la capitale, un individu a jeté un fumigène sur un joueur francilien. Cet acte a provoqué l’arrêt de la rencontre dont le sort sera décidé dans dix jours. Face aux stéphanois, le Sporting tentera de ramener son premier succès de la saison à l'extérieur et d'inscrire son premier but hors de ses bases.

En effet, avant son dernier voyage de 2025 en championnat face à l'ASSE, Bastia n’a pas marqué le moindre but en huit déplacements. Le club de Haute-Corse est à la peine cette saison et devra vite se reprendre pour espérer un maintien qui semble déjà délicat à obtenir. À noter que l'ancien de l'ASSE, Ayman Aiki ne sera pas du voyage pour ce match dans le Chaudron.

Le groupe de l’ASSE