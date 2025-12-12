La semaine dernière, l'ASSE s'est inclinée 1-0 sur la pelouse de Lens. Septième défaite en neuf rencontres pour les Vertes, qui se retrouvent désormais dernières d'Arkema Première Ligue. Opposées à Fleury ce samedi à 17h, les joueuses de Sébastien Joseph vont rapidement devoir réagir.

C'était un match à ne pas manquer. Malheureusement, les Vertes ont une nouvelle fois montré que, pour l'instant, la marche était trop haute en championnat. À deux rencontres de la trêve hivernale, il va pourtant falloir réagir rapidement.

Le coach de l'ASSE ne trouve pas les solutions

Arrivé cet été, Sébastien Joseph est pour le moment impuissant. En effet, le coach de l'ASSE n'a pour le moment pas un bilan favorable, loin de là... Éliminées de la Coupe LFFP, les Vertes doivent désormais se concentrer sur le championnat. Mais la pire attaque du championnat est incapable de trouver des solutions, même contre la plus mauvaise défense, Lens.

"Encore une fois, on manque de réalisme. Tant que l’on ne marquera pas de but, c’est impossible de gagner des matchs. On a encore des situations pour marquer mais, jusqu’au bout, cela n’a pas réussi. Je pense qu’il y a malgré tout une faute sur Adèle Connesson à la fin du match, mais c’est insuffisant dans ce que l’on produit actuellement."

Fleury, un adversaire solide

Fleury est une équipe qui joue souvent le haut du tableau. Face à l'ASSE, elles auront bien évidemment pour objectif de battre à leur tour les Vertes. Cette rencontre sera le second déplacement consécutif pour les Stéphanoises, qui affronteront ensuite Dijon à domicile.

"On a deux matchs avant la trêve. C’est nécessaire de prendre des points : on ne peut pas se retrouver à quatre points à la trêve, c’est une certitude. Ce serait très compliqué si c’était le cas. On a deux matchs pour montrer un autre visage, pour se montrer plus déterminées que jamais.

Dans ces situations, on ne peut que remonter et rebondir. C’est ce qu’il va falloir faire sur ces deux matchs, et pour la suite."