Ce vendredi soir, l’ASSE défiera Rodez au Stade Geoffroy-Guichard pour le match numéro deux des Play-offs de Ligue 2. Philippe Montanier a révélé son groupe pour ce match à élimination directe à Geoffroy-Guichard.

La saison régulière étant terminée, l’ASSE doit, comme il y a deux saisons, passer par les Play-offs puis éventuellement des barrages pour espérer rejoindre l’élite. Comme en 2023-2024, les Verts se sont écroulés lors du sprint final et ont laissé un club des Pays de la Loire s’emparer de la seconde place.

Après Angers, il y a deux ans, c’est Le Mans qui a profité des trois faux pas consécutifs des stéphanois en cette fin de saison. Les Stéphanois ont donc terminé troisièmes de Ligue 2 et devront battre le vainqueur du premier match de Playoff pour s’offrir un barrage.

Les Verts retrouvent Rodez en play-offs

Comme il y a deux ans, Rodez s’est qualifié pour venir défier les Verts pour le second match de play-offs. En 2023-2024, le RAF était venu à bout du PFC avant d’être battu 2-0 par l’ASSE dans le Chaudron, trois jours plus tard.

Cette fois, c’est un autre club francilien qui a échoué lors du match 1 des play-offs. Quatrièmes de Ligue 2, le Red Star a pourtant mené à deux reprises face au club Aveyronnais au Stade Bauer. Finalement, Rodez s’est montré renversant et s’est imposé 3-2 à l’extérieur et est à un match d’un barrage face au seizième de Ligue 1.

L’ASSE attendue au tournant ce vendredi

Annoncés comme favoris du championnat, les Verts n’ont pas été en mesure de confirmer ce statut. L’ASSE a terminé à la troisième place de Ligue 2 et n’a pas obtenu un ticket direct pour l’élite. Ce vendredi, les hommes de Philippe Montanier ont tout intérêt de s’imposer face à Rodez pour garder une chance de jouer en Ligue 1 la saison prochaine.

Dans un Chaudron qui sera plein à craquer pour la troisième fois de suite, les Verts seront attendus au tournant face à un club qui ne connaît plus la défaite depuis plusieurs mois. En renversant le Red Star, Rodez a signé un 21ᵉ match de suite sans perdre face à un club de Ligue 2. L’ASSE est prévenue avant ce choc décisif.

Le groupe de l’ASSE

Philippe Montanier a choisi ses hommes pour défier Rodez et aller chercher une place pour les barrages :

Gardiens de But : Larsonneur - Maubleu

Défenseurs : Appiah - Bernauer - Ferreira - Le Cardinal - Nadé - Pédro

Milieux de Terrain : Gadegbeku - Kanté - Miladinovic - Moueffek

Attaquants : Cardona - Davitashvili - Duffus - N’Guessan - Old - Stassin