Josuha Guilavogui a décidé de tourner la page. Formé à l’ASSE, l’ancien milieu des Verts et international français a officialisé sa retraite à 35 ans. Une annonce chargée d’émotion pour celui qui aura marqué de nombreux supporters stéphanois.

Plus de 17 ans après ses débuts sous le maillot de l’AS Saint-Étienne, Josuha Guilavogui met un terme à sa carrière professionnelle. Sans club depuis la fin de son aventure avec Leeds à l’été 2025, l’ancien capitaine des Verts a choisi d’annoncer sa décision via une vidéo publiée sur Instagram.

Dans ce message poignant, le natif de Toulon s’adresse directement au football avec beaucoup de sincérité : « Tu m'as donné la chance de réaliser le rêve de mon père, qui est par la suite devenu le mien et qui anime les cœurs et les yeux de millions d'enfants... Et puis tu m'as choisi. »

Josuha Guilavogui, un pur produit de l’ASSE

Révélé sous les couleurs stéphanoises, Josuha Guilavogui avait rapidement séduit par son intelligence de jeu et son leadership. Formé à l’Étrat, il avait disputé plusieurs saisons avec les Verts avant de rejoindre l’Atlético de Madrid en 2013.

Son passage en Espagne restera toutefois discret. Le milieu défensif n’y jouera que sept rencontres avant de rebondir en Allemagne, du côté de Wolfsburg. C’est là-bas qu’il construira la majeure partie de sa carrière.

Pendant près d’une décennie, Guilavogui s’est imposé comme un cadre du club allemand. Régulier, respecté et apprécié pour son professionnalisme, il y a laissé une image forte.

Une fin de carrière en Angleterre avant la retraite

Après l’Allemagne, Josuha Guilavogui avait découvert l’Angleterre avec Leeds. Une dernière expérience réussie puisque le Français avait participé au sacre du club en Championship en 2025.

International français entre 2013 et 2015, il aura porté le maillot des Bleus à sept reprises. Une récompense logique pour un joueur souvent exemplaire tout au long de sa carrière.

À 35 ans, l’ancien Stéphanois choisit donc de raccrocher les crampons. Une page se tourne pour un joueur respecté partout où il est passé, et dont le parcours restera étroitement lié à l’ASSE.