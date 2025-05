Josuha Guilavogui, fraîchement vainqueur du Championship avec Leeds, était l'invité de Génération After sur RMC jeudi soir. Le milieu de terrain formé à l'ASSE a été interrogé sur de nombreux sujets liés aux Verts et notamment sur l'opération maintien du club du Forez. Guilavogui a également refusé de parler de l'OL !

Joshua Guilavogui (milieu de terrain formé à l'ASSE) : « Bafé (Gomis) c’est plus que mon mentor… C’est pas mon mentor parce que maintenant j’ai grandi et on a une relation différente. Mais c’est un joueur que j’ai admiré pendant que j’étais au centre de formation à Saint-Étienne et qui m’a montré la voie et qui m’a donné le goût du travail et du sacrifice. »

Damien Perquis (ancien défenseur passé à l'ASSE entre 2005 et 2007, consultant RMC) : « J’ai vu Josuha au centre de formation et après il a fait son parcours, il a été bien encadré par des belles personnes. C’est quelqu’un qui a grandi avec le respect de l’ancien, qui a toujours été à l’écoute. Et je pense que sa carrière est largement mérité, notamment grâce à ça. »

Guilavogui refuse de "parler de l'Olympique Lyonnais" - ASSE

La plus grande légende de Sainté selon J. Guilavogui : « Il y en a tellement mais on va dire le plus connu c’est peut-être Michel Platini. Après je dirais aussi Herbin par rapport à tout ce qu’il a fait en tant que joueur et qu’entraîneur. »

Josuha Guilavogui : « Je pense tout d’abord qu’Alexandre Lacazette, on a joué l’un contre l’autre depuis nos 15 ans. C’est un très grand attaquant, il l’a montré avec sa carrière. Il aurait aussi pu avoir une très belle carrière internationale mais il y avait aussi des joueurs à son poste qui ont bouché son chemin mais… Je ne parlerai pas de l’Olympique Lyonnais (grand sourire). »

"Geoffroy-Guichard me fait penser aux stades allemands"

L’ambiance d’Elland Road (stade de Leeds) supérieure à Geoffroy-Guichard ?

Josuha Guilavogui (en fin de contrat à Leeds) : « C’est difficile. Saint-Étienne va jouer un match décisif et je pense que l’ambiance sera folle. »

Damien Perquis : « Je vais aider Josuha. En championship on parle beaucoup de l’ambiance mais c’est par parcimonie. Tu as des moments où tout le stade chante et des moments ou personne ne parle, ça regarde le football, c’est très spectateur. Mais Geoffroy-Guichard tu ne peux pas le comparer c’est tout le temps. Ils chantent tout le temps, ils ne s’arrêtent jamais, c’est incroyable cette ambiance. »

Josuha Guilavogui : « Geoffroy-Guichard ça me fait plutôt penser à l’Allemagne, c’est festif, il y a des drapeaux, ça chante tout le temps. Et en Angleterre ce sont plus des spectateurs donc ils connaissent le football. Tu vas faire une belle transversale, un gros tacle, un bon duel, tout le monde va lever. »

Guilavogui croit dur comme fer au maintien de l'ASSE !

Les Verts vont-ils se sauver ? « Oui. Oui oui. Il faut compter sur Strasbourg qui a fait une très grande saison et qui a quelque chose à jouer, ils voudront les 3 points. Et c’est à Saint-Étienne de faire le boulot à la maison. »

« Je devais aller à Geoffroy-Guichard samedi mais le côté coeur a parlé donc je vais voir le dernier match de mon petit frère (Morgan Guilavogui) mais j’aimerais bien aller voir un match des Verts aussi. »