Il est désormais question d'enchaîner pour les Verts. Une semaine après s'être imposée dans le derby (2-1), l'ASSE se déplace à Strasbourg pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Il est revenu rapidement sur le Derby avant de rapidement vouloir se concentrer sur Strasbourg, le prochain adversaire des Verts.

Eirik Horneland, coach de l'ASSE : "Le Derby ? Une expérience fantastique. Jusqu'à présent, la saison a été assez stressante pour les joueurs, pour le staff. Mais on voit qu'on est capable de délivrer de bonnes prestations contre le plus grand rival de l’ASSE. C'était une fantastique victoire de notre équipe et un très bon moment à célébrer avec nos supporters.

Je pense que les supporters ont vraiment apprécié cette rencontre parce qu'ils ont vu leur équipe se battre, donner tout ce qu'elle avait et ensuite pouvoir célébrer ça ensemble. C'était un bon moment."

L'ASSE doit capitaliser et enchainer

Eirik Horneland, coach de l'ASSE : "C'est important de ne pas trop regarder ce qui s'est passé et plutôt de me projeter sur ce match de Strasbourg qu'on va disputer. Mais évidemment, c'était un match, une ambiance, une atmosphère assez fantastique. L'émotion a monté tout au long de la semaine et du match. On l'a vu avec les supporters. On avait vraiment besoin de faire cette performance contre Lyon. Et, ça nous a amenés à ce match très engagé.

Nos supporters ont donné une très bonne ambiance. On a très bien entamé ce match en faisant une très bonne première période. Ensuite, il y a eu cette interruption qui a tout stoppé, mais on est très content qu'on ait pu reprendre le cours du match. C'est une belle victoire à célébrer, mais c'est aussi quelque chose qui, à plus long terme, va nous aider à construire le reste de la fin de saison.

Ce qui était important pour moi, c'était de voir l'équipe attendre ce derby, de le voir le jouer de la meilleure des manières. Ils avaient hâte de le jouer. Ils n'étaient pas anxieux. C'est vraiment ce qui m'a, moi, personnellement, plu. Il y a eu aussi eu beaucoup d'émotions. C'était vraiment un très bon moment à vivre. Et ce qui est le plus important, c'est qu'on avait besoin de points et qu'on les a pris sur cette rencontre."