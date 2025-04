Enchaîner. Voici le mot d'ordre du côté du forez. Car une semaine après la victoire dans le derby, les Verts semblent avoir gagné en confiance. Les Verts se déplacent à Strasbourg ce samedi pour la 31e journée de Ligue 1. Le coach de l'ASSE Eirik Horneland était en conférence de presse. Lui comme Léo Pétrot n'ont pas souhaité commenter les polémiques qui ne cessent depuis la rencontre.

Eirik Horneland, coach de l'ASSE, ce jeudi : "Les polémiques autour du match ? Non, ce n'a pas gâché notre semaine. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé. On ne voudrait jamais voir ce genre de fait se produire. On voudrait simplement voir les tribunes apporter une grosse ambiance à ce genre de rencontre. Mais c'est arrivé. Ce qu'on a juste à faire, c'est se concentrer sur le résultat qu'on a acquis sur le terrain et à la prestation qu'on a délivré contre cette équipe."



L'ASSE veut se concentrer sur le principal

Léo Pétrot (ASSE) : "Les polémiques ? On sait qu'il y a eu des événements qui se sont produits, qui font malheureusement partie parfois du football. On l'a vécu aussi à Montpellier. Mais nous, on a vraiment envie de garder le positif, c'est-à-dire l'état d'esprit et le bon match qu'on a fait. Le fait d'avoir fait un match où on a tout donné, où on a vraiment montré des valeurs qui sont celles des valeurs stéphanoises. On a envie de garder ça le plus longtemps possible. On s'est vraiment concentré là-dessus. On a fait abstraction du reste."

Le maintien avant tout

Léo Pétrot (ASSE) : "D’éventuelles sanctions ? Nous, les joueurs, on n'a pas trop de visibilité. On a envie de se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser, c'est-à-dire le terrain et être performant et tout donner pour arriver à prendre des points. On fait un petit peu abstraction de tout ça. On sait qu’il y aura des décisions qui seront prises, mais on reste vraiment focus sur le terrain et envie de continuer et d'enchaîner sur cette bonne performance."