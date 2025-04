« Tout m'a dérangé, ce sont deux décisions absolument lunaires. On dit que les erreurs s'équilibrent sur une saison, mais en fait non, ça ne s'est jamais équilibré. Le président (Jean-Michel Roussier) est très engagé sur beaucoup de sujets, on ne peut pas lui demander d'aller toujours au feu, car c'est toujours délicat, et on sait que ce sont des choses où on s'expose. La direction est très prise aussi par tous les enjeux sportifs. Donc c'est dur de le dire. Mais je pense que petit à petit, on aurait peut-être dû le faire un peu plus durement. On l'a fait, on a été écoutés, on a eu droit à des excuses. Mais nous, ça n'a jamais été public. Par contre, dès que ce sont les autres, c'est public, il y a des communiqués. Quand c'est Le Havre, jamais. Personne ne le sait. C'est ce qui me dérange. De manquer de considération. »