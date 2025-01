À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Nantes (1-1), Antoine Kombouaré (Nantes) et Eirik Horneland (ASSE) se sont exprimés au micro de DAZN afin de partager leurs impressions suite au match nul entre les Verts et les Canaris !

Antoine Kombouaré (Entraîneur de Nantes) : "La victoire ? Oui, on aurait pu l’obtenir, mais vu la deuxième mi-temps, non. Oui, parce que je dis toujours ce que je pense. Je suis déçu de cette deuxième période, car on n’a fait que reculer, on n’a fait que subir. On avait dit qu’il fallait bien défendre, mais aussi ressortir les ballons proprement.

Au début de la deuxième mi-temps, ça allait encore, mais si vous regardez les 20 dernières minutes, on a reculé sans arrêt, on a subi leur pression. Et à force, il peut se passer plein de choses : une faute dans la surface, un coup de pied arrêté… Défendre, c’est une chose, mais ce que je n’ai pas aimé, c’est que chaque fois qu’on récupérait le ballon, on se contentait de dégager. On aurait pu poser le jeu, mettre le pied sur le ballon, et essayer de construire les premières relances.

C’était important, surtout contre une équipe qui met beaucoup de densité et presse haut. Si on avait mieux ressorti les ballons, notamment sur les premières relances, on aurait pu exploiter les espaces qu’ils laissaient, comme on l’a fait en première mi-temps. Mais en deuxième, on n’a pas su le faire. Je vais rester fair-play : c’est normal que Saint-Étienne revienne au score. Quand tu fais que défendre comme ça, tu finis par payer.

Sur le but encaissé ?

C’est un exploit individuel, une frappe fantastique. Mais honnêtement, je ne les voyais pas trop marquer, car défensivement, on était en place. Cela dit, quand tu te contentes de subir, tu finis par payer la note."

Antoine Kombouaré : "Saint-Étienne semblait encore frais"

Antoine Kombouaré : "Physiquement ? Je pense qu’on a accusé le coup. Autant Saint-Étienne semblait encore frais, autant chez nous, j’ai senti que certains joueurs étaient gênés physiquement. Ils mettent beaucoup de densité dans l’axe, et avec une pointe basse, ce n’était pas suffisant. On jouait en 4-4-1-1 ou 4-4-2, avec l’idée que les deux excentrés viennent fermer les espaces pendant que les joueurs de l’axe cadrent le porteur. Défensivement, on ne s’en est pas trop mal sorti. Mais après, il faut proposer autre chose avec le ballon.

En première mi-temps, on a réussi à faire courir l’adversaire, à ressortir les ballons, à ouvrir le jeu sur la largeur. Mais en deuxième, ça n’a pas été le cas. Je pense que la fatigue, combinée à une volonté inconsciente de préserver notre avantage à cause du classement, nous a poussés à jouer plus bas.

Le problème principal ? L’efficacité, clairement. On a vu plusieurs situations, notamment avec Mathis Sabline en première mi-temps, où il a un face-à-face. Même en deuxième période, il a eu 2 ou 3 ballons à mieux négocier. Il faut qu’on soit plus efficace dans les deux surfaces. Et au-delà de ça, il faut être plus costaud mentalement. Si on arrive à combiner efficacité et solidité mentale, on a les qualités nécessaires pour remonter au classement.

Des regrets ? Oui, parce qu’il y a des ballons qu’on aurait pu exploiter pour tuer le match. En première mi-temps, on mène 1-0, mais on a 3 ou 4 contres à mieux négocier pour être plus dangereux. C’est là que tout se joue. Mais bon, c’est l’histoire du match."

Eirik Horneland (ASSE) : "On a dominé le jeu !"

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ce qui manque aujourd'hui pour la victoire ? Un peu plus de chance, bien sûr. On a dominé le jeu. Mais quand tu concèdes un but tôt, ça te complique un peu les choses. Malgré cela, c’est bien qu’on ne se soit pas arrêté, c’est bien qu’on ait réussi à égaliser. C’est aussi une satisfaction d’avoir pris un point.

Bouchouari ? C’est un joueur très important pour nous. Je pense qu’il s’est bien adapté. Nous devons continuer à travailler sur les aspects positifs de notre jeu. Nous pouvons être encore plus précis et efficaces dans le dernier tiers du terrain. Vous l’avez vu aujourd’hui, avec la domination que nous avons eue dans les deux mi-temps, nous sommes capables de créer encore plus d’occasions. Mais il faut qu’on progresse dans cette zone pour exploiter pleinement notre contrôle du jeu.

On essaie de travailler, et on va continuer à le faire. Aujourd’hui, on avait le contrôle, mais on doit se créer plus d’occasions. Il faut aller jusqu’au bout pour générer des opportunités, notamment en essayant de mieux utiliser les côtés."