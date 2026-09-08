Dans une affiche aux allures de Ligue 1, les supporters de l'ASSE ont une nouvelle fois répondu présent. Un véritable atout pour les hommes de Ian Cathro dans la lutte pour la promotion en Ligue 1. Décryptage dans le dernier Sainté Night Club.

Les supporters stéphanois ont encore frappé fort. Ce samedi contre Montpellier, ils étaient près de 39.000 à garnir les travées du stade Geoffroy-Guichard, dont les kops rouvraient leurs portes pour la première fois de la saison.

Un Chaudron des grands soirs contre Montpellier

Une affluence digne de l'élite qui confirme la ferveur inébranlable autour du club du Forez.

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Parmi ses tops de la rencontre, Bérenger Tournier, journaliste pour Midi Libre, retient la prestation des supporters dans le dernier Sainté Night Club. "Depuis la télévision, c'était vraiment extraordinaire. Nous avons la chance de pouvoir observer ce stade toutes les deux semaines. J'y suis allé cinq ou six fois la saison dernière, mais samedi soir, c'était un Geoffroy-Guichard des grands soirs."

Une démonstration de force qui dépasse le simple cadre du résultat sportif et s'impose comme une vitrine incontournable du football français. "Quand on voit tous les relais qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux... J'ai vu des supporters marseillais et même des supporters lyonnais mettre en avant notre stade. Je me dis que nous avons une sacrée ambiance à Geoffroy-Guichard. Et je crois que le football français en est bien conscient."

Un levier psychologique pour l'ASSE

Dans la quête d'une dynamique durable, l'appui du 12ᵉ homme s'affirme comme une arme fatale.

La pression populaire exercée par Geoffroy-Guichard agit comme un accélérateur de performances pour le collectif de Ian Cathro. Un atout, tant l'ambiance pèse également lourdement sur les épaules de ses visiteurs du soir. En conférence de presse, Zoumana Camara pointait du doigt l'impact des tribunes sur les décisions arbitrales. "L’ambiance pousse parfois l’arbitre à donner des décisions en faveur de ce club que je connais bien."

Grâce à de magnifiques BUTS contre le MHSC, l'ASSE s'envole en tête de de la LIGUE 2 !