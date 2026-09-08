Le mercato ne concerne pas seulement l’effectif actuel de l’ASSE. Plusieurs joueurs passés par le Forez ont profité des dernières heures du marché pour changer de club. C'est notamment le cas d'Yvan Neyou, Youssef Aït Bennasser, Nathanaël Mbuku et Abdoulaye Kante.

À 29 ans, Yvan Neyou va poursuivre sa carrière en Grèce. Le Volos FC a officialisé son arrivée sous la forme d’un prêt en provenance de Getafe. Le milieu ne sera pas totalement dépaysé puisqu’il retrouvera Ronaël Pierre-Gabriel, autre ancien Vert arrivé quelques semaines plus tôt. Neyou continue ainsi un parcours qui l’a mené d’Auxerre à Sedan, puis Laval et Braga avant Saint-Étienne. Après son passage dans le Forez, il avait retrouvé de la continuité à Leganés avec 90 rencontres disputées, avant de rejoindre Getafe puis Al-Okhdood en prêt.

Neyou, un souvenir forcément particulier à l’ASSE

Pour le Peuple Vert, le nom d’Yvan Neyou reste associé à une soirée. Le 24 juillet 2020, Claude Puel le lance au Stade de France lors de la finale de Coupe de France face au PSG. Encore peu connu du public français, le Camerounais laisse une forte impression pour ses premières minutes officielles avec les Verts.

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La suite sera moins évidente. Neyou quittera finalement Saint-Étienne avec 50 rencontres officielles et un seul but. Il l’avait inscrit à Bordeaux le 16 décembre 2020 lors d’un succès 2-1 de l’ASSE. Six ans après cette arrivée remarquée dans le groupe professionnel, le milieu aux onze sélections avec le Cameroun ouvre donc un nouveau chapitre au Volos FC.

Un autre milieu passé par Geoffroy-Guichard change également de club. Youssef Aït Bennasser quitte Kayserispor pour rejoindre la Renaissance Sportive de Berkane. À 30 ans, le Marocain retrouve son pays après plusieurs saisons en Turquie.

Mbuku repart pour un nouveau prêt

Le passage de Youssef Aït Bennasser à l’ASSE avait été beaucoup plus court. Prêté par Monaco entre janvier et juin 2019, il avait participé à la fin de saison sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Formé à Nancy, il avait ensuite connu Caen et Bordeaux avant de poursuivre sa carrière en Turquie.

Nathanaël Mbuku prend lui aussi une nouvelle direction. Toujours sous contrat avec Augsbourg, l’ailier de 24 ans rejoint cette fois Saint-Trond, en première division belge. Il s’agit de son quatrième prêt depuis son arrivée en Allemagne après ceux à l’ASSE, au Dinamo Zagreb et à Montpellier.

Son passage à Saint-Étienne conserve une place à part. Arrivé en janvier 2024, Mbuku avait participé à la remontée en Ligue 1. Depuis, sa carrière continue au rythme des prêts. Après Zagreb, Mbuku a passé la saison dernière à Montpellier. Il rejoint désormais Saint-Trond avec l’objectif de retrouver de la continuité. L’international congolais sort également d’une Coupe du monde 2026 disputée avec la République démocratique du Congo.

Un ancien Vert transféré pour plus de trois millions

Le quatrième mouvement concerne un joueur dont le passage dans le Forez est beaucoup plus récent. Abdoulaye Kanté avait rejoint l’ASSE en prêt avec option d’achat lors de la seconde partie de la saison 2025-2026. Le milieu ivoirien a disputé seize rencontres sous le maillot vert sans convaincre les dirigeants stéphanois de lever cette option.

Kanté est donc retourné à Middlesbrough cet été. Le joueur de 21 ans a effectué la préparation avec le club anglais et avait même disputé plus d’une heure lors de la première journée de Championship. Ce match restera finalement son dernier avec Boro.

Sa carrière va désormais se poursuivre en Arabie saoudite. Al-Ettifaq a recruté définitivement le milieu ivoirien pour un montant annoncé autour de quatre millions de dollars, soit un peu plus de trois millions d’euros.