Troisième défaite consécutive, blessure de Kévin Pedro, soirée noire à Rodez. Et pourtant, l'ASSE est toujours en course pour la montée directe en Ligue 1. Tout se jouera samedi face à Amiens. Montanier espère récupérer du monde — mais l'incertitude règne.

Pedro, la grande interrogation

Sorti à la 58e minute sur la pelouse de Paul Lignon, Kévin Pedro a ajouté une ombre supplémentaire à une soirée déjà très compliquée pour les Verts. Le jeune stéphanois a ressenti une gêne au niveau des adducteurs — mais selon nos dernières informations, il n'aurait pas senti de véritable lésion qui mettrait un terme définitif à sa saison. Des examens vont être réalisés cette semaine. Son état reste incertain, mais on se veut optimiste du côté du club. Trop tôt pour être affirmatif — ce sera à confirmer dans les jours à venir. Il va donc être testé afin de receuillir ses sensations...

ASSE : Pedro et Larsonneur touchés après Rodez

Ce qui est certain, c'est que Pedro manquerait cruellement à l'ASSE si son forfait venait à se confirmer. On en est pas encore là. Révélation de cette seconde partie de saison, il s'est imposé comme l'un des éléments les plus fiables de l'arrière-garde stéphanoise. Auteur de deux buts, il a montré qu'il savait être décisif au moment où on l'attend le moins. Pas encore parfait, mais des prestations qui laissent entrevoir de belles promesses pour l'avenir — et surtout pour ce samedi.

ASSE Le Cardinal et les retours espérés

Avec ou sans Pedro, Philippe Montanier espère récupérer Julien Le Cardinal pour ce match à tout ou rien. Le défenseur avait lui-même laissé entendre avant Rodez que son retour était imminent — «sauf contretemps, je devrais être opérationnel la semaine prochaine». La semaine prochaine, c'est maintenant. Son retour dans la charnière centrale changerait structurellement le visage défensif de l'ASSE, lui qui apporte sa sérénité, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement.

Maxime Bernauer, lui, a montré qu'il pouvait postuler à une place de titulaire en cette fin de saison. Sa montée en puissance est un signal positif dans un contexte où les options se réduisent.

ASSE : Davitashvili et Moueffek scrutés de près

Les états de forme de Zuriko Davitashvili et Aïmen Moueffek seront eux aussi suivis de très près au cours des séances de la semaine. Les deux joueurs, qui avaient manqué plusieurs matchs sur blessure, pourraient être disponibles samedi — et leur retour transformerait considérablement le potentiel offensif et physique des Verts. Davitashvili, premier ailier buteur de Ligue 2 selon Data'Scout avec 13 buts, est le joueur dont l'absence se fait le plus sentir dans la production offensive stéphanoise.

Cinq jours pour préparer le match de l'annéed

Trois défaites consécutives, sept buts encaissés, un seul marqué. L'ASSE arrive dans la pire forme possible au moment le plus important de sa saison. Mais elle est toujours là, toujours deuxième avec 57 points, toujours en vie. Samedi à Geoffroy-Guichard, à guichets fermés, face à un Amiens relégué — tout peut encore basculer dans le bon sens. La semaine d'entraînement sera décisive. Les retours aussi.