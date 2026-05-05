Loïs Diony a signé une prestation époustouflante avec Manisa FK. L’ancien attaquant de l’ASSE a pesé sur la rencontre dans tous les registres et a été au cœur d’un succès net en championnat. Retour sur la perf' XXL de l'ancien buteur stéphanois ainsi que les autres perf' des ex-Verts.

À Manisa, Loïs Diony a rappelé à ceux qui ont suivi son passage chez les Verts qu'il savait encore marquer. Dans la victoire 5-0 contre Sakaryaspor, il ne s’est pas contenté de marquer, il a participé à presque tout. Dès la 13e minute, il se retrouve lancé dans la profondeur. Son tir est repoussé par le gardien, mais l’action se termine par l’ouverture du score. À la 26e minute, il enchaîne avec une remise propre pour Adekanye, qui double la mise. Le match bascule au retour des vestiaires. À la 47e minute, Diony obtient un penalty après une faute dans la surface. Deux minutes plus tard, il transforme avec une panenka pour le 3-0. Ensuite, il déroule. À la 53e minute, il frappe à l’entrée de la surface et trouve le cadre. À la 57e, il conclut dans la surface pour signer un triplé. Remplacé à la 84e minute, il quitte la pelouse après avoir été impliqué sur tous les buts de son équipe.

Les autres anciens de l'ASSE très actifs

Derrière ce match référence, d'autres anciens de l'AS Saint-Étienne ont animé le week-end sur plusieurs terrains. Makhtar Gueye a encore répondu présent avec un but à la 38e minute lors de la défaite 3-2 du Shanghai Shenhua contre Chengdu, avant d’être averti à la 68e minute. Phoenetia Browne a ouvert le score à la 30e minute avec l’Espanyol, même si son équipe s’incline 3-1 à Alhama. Le samedi a également été prolifique. Rémy Cabella a marqué à la 54e minute dans la victoire 3-0 de Nantes contre Marseille. Lamine Ghezali a trouvé la faille à la 71e minute lors du succès 2-0 de l’AC Oulu face à KuPS. Allan Saint-Maximin s’est aussi illustré avec un but à la 60e minute lors du nul 1-1 entre Lens et Nice.

Sans se distinguer particulièrement par les statistiques, plusieurs anciens Stéphanois ont participé aux performances de leurs équipes respectives. William Saliba a participé à la victoire 3-0 d’Arsenal contre Fulham. Zaydou Youssouf a disputé l’intégralité du match nul 2-2 d’Al Fateh, tout comme Valentin Vada malgré la défaite de Damac. En défense, Beres Owusu a pris part au succès 3-0 du Graz AK, tandis que Falaye Sacko a contribué à une victoire importante de Neftchi contre Qarabag. Certains ont connu des rencontres plus compliquées, comme Pierre-Emerick Aubameyang, sorti à la pause lors de la défaite de Marseille à Nantes.

Le week-end a aussi été marqué par une expulsion. Match nul 1-1 à Panserraikos pour Yvann Maçon, averti dès la 21e minute avant d’être expulsé dans le temps additionnel (90+4e) !

Source : Site Anciens Verts