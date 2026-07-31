Tidiane Vibert affole déjà le marché des transferts. Selon les informations d'Africafoot, le RB Leipzig s'intéresse de près au jeune ailier de l'ASSE. Une marque de reconnaissance pour celui qui apparaît aujourd'hui comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation stéphanois.

À seulement 16 ans (17 en octobre prochain), Tidiane Vibert (portrait ici) continue de franchir les étapes à une vitesse impressionnante. Arrivé dans le Forez en 2024, le Franco-Sénégalais s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Ses performances avec les U19 nationaux ont naturellement attiré l'attention de plusieurs recruteurs européens.

Selon Africafoot, le RB Leipzig a coché son nom depuis plusieurs mois. Le club allemand, réputé pour sa capacité à développer les jeunes talents, ne serait toutefois pas seul sur ce dossier particulièrement suivi. C'est une habitude pour les écuries allemandes de suivre les joueurs français les plus prometteurs dès leur plus jeune âge.

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Tidiane Vibert (ASSE) fait tourner les têtes en Europe

L'AC Milan, le Benfica Lisbonne et le RB Salzbourg surveilleraient également la situation du jeune Stéphanois. Un intérêt qui s'explique aisément au regard de sa progression fulgurante.

Avec trois buts inscrits en seize rencontres de championnat avec les U19 de l'ASSE, Tidiane Vibert s'est imposé comme un titulaire regulier de de son équipe. Il a également découvert le niveau supérieur en disputant deux rencontres avec la réserve stéphanoise.

Sa qualité technique, sa vitesse d'exécution et sa maturité impressionnent les observateurs. Capable d'éliminer son adversaire direct, mais aussi de se mettre au service du collectif, il possède un profil particulièrement recherché dans le football moderne.

L'ASSE entend néanmoins sécuriser l'avenir de son jeune talent en lui proposant prochainement un premier contrat professionnel.

Déjà international avec l'équipe de France

Les performances du jeune ailier n'ont pas échappé aux responsables de la Fédération française de football. En septembre dernier, Tidiane Vibert a ainsi connu ses premières sélections avec les U17 tricolores lors d'un rassemblement marqué par une rencontre face à la Finlande.

Une étape importante dans le parcours de ce joueur, qui reste néanmoins éligible avec la sélection sénégalaise. D'ici là, l'ASSE espère poursuivre son travail de formation tout en repoussant les assauts de plusieurs écuries européennes.

L'histoire ne fait peut-être que commencer, mais une chose semble déjà certaine : les Verts tiennent un talent qui peut exploser.

Source : Africafoot