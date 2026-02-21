Ce samedi soir à Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Étienne recevait le Stade Lavallois dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, engagés dans une lutte particulièrement serrée pour la montée. Face à une formation mayennaise en quête de points pour s’éloigner de la zone dangereuse, les Stéphanois avaient l’opportunité de ravir la place de dauphin et de poursuivre leur dynamique positive devant leur public. À l’issue de la rencontre, remportée par l’ASSE, les joueurs se sont arrêtés au micro de beIN Sports pour livrer leurs premières impressions et revenir à chaud sur les moments clés de la soirée.

Cyril Mandouki (Laval) : "Il n’y a qu’un regret qui prime. On avait à cœur de ramener des points. Malheureusement, on réussit à égaliser, on fait le plus dur, et on se prend un but juste derrière. Ça nous met un peu derrière la tête. Mais on ne va rien lâcher, parce qu’on sait que ça va être dur. Il reste quelques matchs et on ne va rien lâcher pour essayer de se maintenir.

Quand on perd, il manque un peu de tout. Il manque l’efficacité défensive et offensive. On a eu des occasions, eux aussi sur la première phase qu’ils ont ratée. À nous de nous appuyer sur les choses bien faites et de rectifier le reste. Après, ça reste une belle équipe. On va essayer de s’accrocher à domicile la semaine prochaine."

Kanté (ASSE) : "Franchement, c’est émouvant"

Abdoulaye Kanté (ASSE) : "Franchement, c’est émouvant, vraiment émouvant. C’est le premier match que je joue à domicile avec le public, que je débute avec le public. Je suis vraiment très content. Et en plus avec une victoire, donc je suis très satisfait. C’est bien aussi pour nous, pour le classement et pour les deux matchs qu’on avait gagnés auparavant.

C’était très difficile parce qu’on a vu que quand on a l’occasion de mettre un deuxième ou un troisième but et qu’on ne le fait pas, ça devient compliqué. On savait qu’en deuxième période, ça allait être difficile. Mais l’essentiel, c’est qu’on a tenu. On a tenu, on a pris les trois points. On va garder ça pour les prochains matchs."

Kévin Pedro (ASSE) : "Mon anniversaire ? C’est un beau cadeau ! Oui, c’est même le meilleur cadeau. Franchement, il manquait juste un but, mais ça va, ça reste un très beau cadeau. Titulaire indiscutable ? Je ne sais pas ! Je fais tout pour."

Le Cardinal : "Je pense vraiment qu’on peut faire mieux"

Julien Le Cardinal (ASSE) : "C’est un public incroyable. Pour moi, c’est l’un des meilleurs de France. Il l’a encore montré ce soir. Je pense qu’on sait que les gars se sont défoncés, même si tout n’est pas parfait. On doit faire mieux, on peut faire mieux et on va continuer à travailler pour progresser.

J’ai l’impression qu’on a toujours le même visage quand on mène. On a tendance à reculer un peu, et c’est dommage parce qu’on a les qualités pour faire un match plein. Après, on gagne, donc je suis très content. Mais je pense vraiment qu’on peut faire mieux et qu’on doit faire mieux."