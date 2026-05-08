Dans "Temps additionnel", Bernard Caïazzo livre un constat sévère sur la gestion sportive de l’ASSE entre 2016 et 2022. L’ancien président estime que les erreurs de recrutement et les lacunes du scouting ont coûté plus de 70 millions d’euros au club.

Bernard Caïazzo revient longuement sur les difficultés structurelles rencontrées par l’ASSE avant sa vente à Kilmer Sports Ventures. Dans son livre, l’ancien président explique que Saint-Étienne ne pouvait plus rivaliser durablement avec les clubs les mieux armés financièrement. Il évoque les conséquences du Covid, la crise des droits TV et l’impossibilité pour les anciens actionnaires de continuer à soutenir seuls le club. Mais Caïazzo pointe aussi des responsabilités internes. Selon lui, l’ASSE a perdu une partie importante de ses capacités de développement sportif à cause de mauvais choix dans le recrutement et l’organisation du scouting. Il affirme même que certaines erreurs commises entre 2016 et 2022 ont lourdement pénalisé les finances stéphanoises. Une période qui correspond également au déclin sportif progressif du club jusqu’à la relégation en Ligue 2.

Plus de 70 millions perdus selon Caïazzo

Le passage le plus marquant concerne directement le recrutement. Bernard Caïazzo affirme que "les services de scouting n’ont pas été à la hauteur". Il estime que les mauvais choix réalisés pendant plusieurs saisons auraient coûté "plus de 70 M€ de manque à gagner" à l’ASSE. Dans son analyse, seules les ventes de joueurs issus du centre de formation comme William Saliba ou Wesley Fofana ont permis de compenser partiellement ces difficultés. Pour le reste, l’ancien président parle d’un "gros point noir" du fonctionnement stéphanois. Cette déclaration éclaire aussi la volonté de la nouvelle direction de restructurer rapidement le secteur sportif depuis l’arrivée de Kilmer. Caïazzo explique d’ailleurs que l’une de ses recommandations auprès des nouveaux propriétaires concernait précisément la structure interne du recrutement et du scouting.

La nouvelle direction veut changer de méthode à l’ASSE

Bernard Caïazzo estime que l’ASSE dispose désormais de moyens différents pour relancer sa progression. Il salue notamment l’arrivée d’une nouvelle équipe de scouts internationaux et d’une organisation plus structurée autour du recrutement. Selon lui, cet investissement représente une étape indispensable pour stabiliser le club en Ligue 1 puis viser plus haut à moyen terme. L’ancien président affirme aussi que Larry Tanenbaum possède les ressources nécessaires pour accompagner cette transformation sur plusieurs années. Dans son livre, il considère même que la reprise du club constitue "sa plus grande fierté". Caïazzo reconnaît que l’ASSE traversera probablement des périodes difficiles, mais il estime que le club possède enfin un actionnaire capable d’assumer les investissements nécessaires pour éviter les erreurs du passé. Une manière, aussi, de tourner définitivement la page des années marquées par les pertes sportives et financières.