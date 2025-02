L'ASSE s'inclinait une nouvelle fois ce samedi à l'occasion de la réception du Stade Rennais. Si les Verts encaissaient deux réalisations, Mickaël Nadé rendait, encore une fois, une copie propre à son entraîneur.

Nouvelle déconvenue de l'ASSE

"Un sentiment difficile", avouait Eirik Horneland après la rencontre. Mais un adversaire "pas forcément supérieur à nous", selon Pierre Ekwah. Les Stéphanois avaient pourtant l'occasion de retrouver le goût de la victoire, un mois après les trois points glanés face à Reims.

Si les Verts offraient dix premières minutes intéressantes, Arnaud Kalimuendo en décidait autrement avec l'ouverture du score dès la 15e minute de jeu. Peu aidée par des décisions arbitrales litigieuses, l'ASSE peinait à se trouver en contre et à rester solide. Mais si les Stéphanois posaient davantage le pied sur le ballon au retour des vestiaires, un contre mal négocié laissait à Mahamadou Nagida le soin de conclure l'opposition (2-0).

Eirik Horneland après la défaite de l'ASSE à domicile : "Sur la seconde période, on a eu un petit peu plus le ballon. Insister dans leurs 60 derniers mètres et notre possession de balle, nous a aidés un petit peu plus. Le bilan, c'est que notre prestation ne nous a pas permis de prendre les points ce soir. (...) C’est peut-être notre plus mauvaise prestation depuis mon arrivée".

La prestation de Nadé en images

Mickaël Nadé livrait une prestation solide face aux incursions rennaises. Accompagné de Léo Pétrot dans l'axe, le défenseur d'1m93 a sauvé à plusieurs reprises Gautier Larsonneur d'un naufrage. Le gaucher empêchait Mousa Al-Tamari de faire le break avant la mi-temps (44e). Solide dans ses duels, Mickaz' se présentait comme le seul Stéphanois à la hauteur des enjeux de la rencontre.

Le compte X La Vista Verte est revenu en images sur la prestation du défenseur de l'ASSE.