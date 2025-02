Malgré la lourde défaite face au Stade Rennais (1-5), l’ASSE doit éviter de céder au découragement. La route est encore longue, et plusieurs raisons incitent à garder espoir dans la lutte pour le maintien. Si la situation reste fragile, elle est loin d’être désespérée.

Des renforts défensifs pour stabiliser l’équipe

L’arrivée en prêt de Maxime Bernauer, avec une option d’achat, est un signal positif pour renforcer une défense en difficulté. Joueur polyvalent, il peut évoluer dans l’axe ou sur le côté droit, offrant de précieuses solutions à Eirik Horneland. Ce renfort arrive au bon moment, alors que Dylan Batubinsika devrait également retrouver les terrains après avoir purger sa suspension. Avec ces retours, le coach stéphanois disposera enfin de plusieurs options pour solidifier son arrière-garde, un élément clé dans la quête du maintien.

Relativiser la défaite de l'ASSE face à Rennes

Le match contre Rennes doit-il servir de baromètre ? Ce n’est pas le championnat de l’ASSE. Le club breton, qui a dépensé plus de 70 millions d’euros cet hiver, et dispose d'un effectif pour viser les places européennes. Rennes possède un effectif taillé pour jouer dans une autre catégorie que l'ASSE. Si la déroute stéphanoise est inquiétante, les Verts devront s’appuyer sur les prestations prometteuses des dernières semaines et continuer à travailler pour espérer prendre enfin des points.

Un bas de tableau à la portée de l'ASSE

La lutte pour le maintien reste très ouverte, avec plusieurs concurrents directs en grande difficulté.

Reims n’a pris que 8 points en 14 journées, un rythme qui le maintient en danger permanent.

Montpellier, affaibli par les blessures de Sagnan et Omeragic, a également perdu des joueurs clés lors du mercato d’hiver.

Nantes peine à enchaîner les résultats positifs et reste sous la menace.

Des oppositions directes pour l'ASSE

L’ASSE peut tirer profit de ces difficultés. Après un déplacement difficile au Vélodrome, les Verts affronteront successivement Angers, Nice, Le Havre et Montpellier, des rencontres qui seront déterminantes pour la suite.

Samedi 15 février - 17h

Marseille – Saint-Étienne (Stade Vélodrome)

(Stade Vélodrome) Samedi 22 février - 19h

Saint-Étienne – Angers (Stade Geoffroy-Guichard)

(Stade Geoffroy-Guichard) Dimanche 2 mars - Horaire à définir

Saint-Étienne – Nice (Stade Geoffroy-Guichard)

(Stade Geoffroy-Guichard) Dimanche 9 mars - Horaire à définir

Le Havre – Saint-Étienne (Stade Océane)

(Stade Océane) Dimanche 16 mars - Horaire à définir

Montpellier – Saint-Étienne (Stade de la Mosson)

Enfin, l’ASSE reste en position de barragiste. Si ce n’est pas la situation idéale, elle offre une possibilité réelle de maintien. Dans la configuration actuelle, l’équipe de Ligue 1 est avantagée face au barragiste de Ligue 2, souvent épuisé après un marathon de play-offs.

Rien n’est joué, mais l’espoir reste bien présent. Aux Verts de saisir leur chance.