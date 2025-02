Chaque semaine, ne manquez pas Sainté Night Club, votre rendez-vous incontournable du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous décryptons l’actualité de l’ASSE. Ce samedi, les Verts affrontaient Rennes, marquant le sixième match sous la direction d’Eirik Horneland. L’émission est accessible gratuitement sur YouTube et Twitch. Que ce soit en direct ou en replay, venez nombreux, et pensez à vous abonner !

Les Verts débutent bien les dix premières minutes, mais Kalimuendo manque une opportunité avant d’ouvrir le score après une erreur de relance de Larsonneur (1-0). La première mi-temps est compliquée pour l’ASSE, souvent en infériorité numérique à la perte du ballon. Rennes domine, et Al Tamari, Kalimuendo et Blas passent près du deuxième but. Au retour des vestiaires, Saint-Étienne montre un meilleur visage, contrôle le ballon mais peine à se montrer dangereux. Davitashvili frôle l’égalisation d’une frappe qui frôle le poteau. Mickaël Nadé réalise une prestation solide, contenant Tamari jusqu’à la 83e minute, où Appiah est débordé. Une frappe déviée profite à Nagida qui double la mise (2-0). Rennes l’emporte et creuse l’écart, tandis que l’ASSE voit ses poursuivants se rapprocher. Avec Le Havre et Montpellier en embuscade, la fin de saison s’annonce tendue pour les Verts qui vont devoir lutter jusqu'au bout du bout.

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Keuhn

Chroniqueurs : Patrick Guillou - Joss Randall

Chat : Karlito

DEBRIEF : l’ASSE assommée ! (25’)

- Avez-vous pris une gifle ?

- Un arbitrage qui n’a pas nivelé les écarts.

- Un manque d’équilibre criant

- Rennes trop fort, mais est-ce inquiétant ? Si oui pourquoi ?

- Vos tops. Vos flops côté stéphanois

Mercato : Un fiasco signé KSV ! (20’)

- Trop peu de renforts pour les Verts

- Comprenez-vous la stratégie menée par les dirigeants ?

Prochain RDV : L’OM. Nouvelle déroute attendue ? (15’)

- Quels objectifs ?

- Quel 11 pour l’ASSE ?

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

Remerciements et mot de la fin