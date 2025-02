L'ASSE s'est inclinée face à Rennes à domicile (0-2). Le milieu de terrain Pierre Ekwah s'est présenté en zone mixte à l'issue de la rencontre. Dans des propos partagés par Ici Saint-Étienne Loire et retranscris par nos soins, Pierre Ekwah appelle à une remise en question de la part de son équipe.

Pierre Ekwah (milieu de terrain de l'ASSE) sur la réaction des supporters : « Ça n’était pas forcement de l’inquiétude mais plus de la frustration parce qu’ils savent qu’on les tenaient et nous aussi. On aurait pu faire quelque chose surtout dès l’entame de match donc c’est plus de la frustration de quelques matchs qui s’accumule, du fait par des petits détails, on les perd. »

"On sait que les supporters sont derrière nous"

Sur les discussions avec les supporters : « Ce qui s’est dit, ça va rester entre nous et les supporters, je pense que c’est le plus important. C’est un encouragement surtout, on sait qu’ils sont derrière nous. On sait qu’au prochain match à l’extérieur et au prochain match à domicile ils seront là à nous donner de la force. Nous on travaille toute la semaine et eux sont à fond derrière nous toute la semaine, il faut que le week-end on revienne avec des résultats, pour nous et pour eux. »

« On a eu des bons moments dans le match, je pense pas forcément qu’ils étaient très supérieurs à nous. C’est vrai qu’à certains moments, dans notre surface ils ont su prendre les coups qu’ils ont joué. Mais nous je pense que de notre côté, dès l’entame de match, cette rencontre aurait pu être différente si on marquait les occasions qu’on avait. »

"Il faut se remettre en question" à l'ASSE

« Il faut continuer, il ne faut jamais s’arrêter, on a encore un bout de saison à faire. Si on s’arrête là on est mal barré, donc nous on sait qu’il ne faut pas du tout s’arrêter, il faut continuer à travailler, à en faire plus. Peut-être qu’on n’en fait pas assez ou on le fait pas assez bien. Il faut se remettre en question si ça n’est pas déjà fait. Il faut travailler avec l’équipe, le staff, il faut faire un travail sur nous-mêmes. »

Des ressorts psychologiques ? « Bien sûr que oui, c’est le haut niveau qui en demande. Donc l’aspect psychologique, pour en arriver là et pour jouer à Saint-Étienne, il en faut et nous on l’a, j’en suis sûr. À nous de faire en sorte que Saint-Étienne reste en Ligue 1. On est dans une mauvaise phase qu’on va gommer. »

« On a un jeu assez offensif, parfois on est beaucoup à la limite de la surface adverse, donc on doit faire attention à nos transitions. Et lorsque nos adversaires ont plusieurs transitions, parfois ça fait mouche. Mais si on marque dans les temps de possession ou les attaques rapides qu’on a, il n’y a pas le retour de leurs transitions. C’est quelque chose où on doit être plus vigilant. »