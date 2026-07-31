L’ASSE et son équipementier Hummel ont officiellement dévoilé le maillot extérieur que porteront les Verts tout au long de la saison 2026/2027. Après la présentation de la tunique domicile lors du Marché des Verts début juillet, cette seconde tenue vient parfaire la collection stéphanoise.

L’attente touchait à sa fin pour la communauté stéphanoise. Très demandée par les supporters depuis plusieurs semaines, la deuxième tunique de l'ASSE saison 2026-2027 est enfin révélée. Conçue pour arborer les couleurs du club sur les différentes pelouses de l'Hexagone, cette nouvelle création signée Hummel s'inscrit dans la continuité du travail entamé par la marque aux chevrons. Elle associe une esthétique travaillée aux valeurs identitaires qui font la singularité de l'institution stéphanoise.

Cette tenue extérieur mise sur des finitions soignées et un design pensé pour séduire aussi bien les joueurs que les passionnés en tribune. Après un maillot domicile qui rendait hommage à l'histoire du club, ce second kit vient completer les tenues officielles de l'effectif lors des rendez-vous disputés loin de Geoffroy-Guichard.

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Pour les amoureux du club désireux de se procurer cette nouveauté avant la reprise des compétitions officielles, la commercialisation est lancée dans la foulée de cette annonce. Le maillot extérieur 2026/2027 est dès à présent disponible à la Boutique des Verts, située à côté du stade Geoffroy-Guichard, ainsi que sur la plateforme de vente en ligne officielle de l'ASSE. Une nouvelle pièce forte qui s'apprête à faire le bonheur des collectionneurs et à accompagner le Peuple Vert tout au long de cette nouvelle campagne sportive.

À noter qu'un troisième maillot est également prévu pour cette saison.

Le nouveau maillot extérieur de l'ASSE est dévoilé

Alors que le championnat reprend dans légèrement plus d'une semaine, le club stéphanois a dévoilé sa tenue extérieur. Plus de trois semaines après avoir présenté ses tenues domicile et gardien, l'ASSE vient compléter un peu plus sa collection 2026-2027 :